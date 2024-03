Recuerdan insólito hecho entre Carlos Valderrama y Míchel, tras lo ocurrido con Thuram y Savić

En el partido de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán,se dio una acción insólita protagonizada por el jugador francés Marcus Thuram contra el montenegrino Stefan Savic.

En el minuto 99 del encuentro, las cámaras de la transmisión captaron el momento en que Thuram tocó las zonas sensibles de Savic, quien cayó al suelo evidentemente afectado por el dolor.

Tan pronto ocurrió dicha 'llamativa' acción, en las redes sociales recordaron aquella jugada en la que Carlos el 'Pibe' Valderrama y Míchel González pasaron a la historia, luego de un partido jugado el 8 de septiembre de 1991 y no precisamente por temas futbolísticos.

Publicidad

Se enfrentaba el Real Madrid contra el Real Valladolid, en un partido que estaba 'picante' debido a como se había ido desarrollando el encuentro. El 'Pibe' ya había sido protagonista de varios encontronazos con algunos jugadores del cuadro 'merengue', entre ellos, Fernando Hierro y Robert Prosinecki, quienes marcaron al colombiano fuertemente durante todo el encuentro.

En una particular acción, el croata terminó por meterle una tremenda patada al samario, quien pensó que había sido Hierro el que lo había agredido. González entró a calmar las cosas, simplemente, sin embargo, terminó saliendo insultado también por Valderrama. "Yo le quería decir que no le entendía y que no había sido él, pero él estaba en que no y que no", explicó Míchel en entrevista con el periodista Carlos del Amor.

Publicidad

"Entonces, cuando yo fui hablarle me dijo: “No, tu me vas a tocar…” Y yo, le dije: "¿Yo? Sí." Entonces, empezamos la jugada y pum, corner. Así que, yo me presenté a él y dije: "Venga aquí estoy, que vengo a lo que me has comentado”, y así fue como sucedió. Finalmente, el español terminó por, literalmente, tocarle los huevos a Valderrama, protagonizando un momento que ya es historia en el mundo del fútbol.

Míchel González relata que lo único que le dijo el 'Pibe', luego de haberse sorprendido de sobremanera por lo que estaba pasando fue: "¿Pero, qué haces tu y tal?".

Hoy hace 25 años que Míchel quiso comprobar si Valderrama era rubia de bote y chocho morenote pic.twitter.com/v3cX22D2ku — Rinat Rafaé (@colussokukleta) September 8, 2016

¿Qué dijo Míchel sobre el tocamiento al 'Pibe' Valderrama?

Míchel González será el nuevo entrenador de James Rodríguez, en Olympiacos. Foto: Getty images

En una entrevista con 'TUDN', Míchel tomó de forma curiosa el hecho de su tocamiento en los genitales de Carlos 'Pibe' Valderrama y del que aún se sigue hablando: "Seguramente con el Pibe Valderrama haría cosas más íntimas. Y te invitaríamos, Paco, porque te veo un poco curiosón", dijo el español en toco jocoso.

Publicidad

¿Quién es Míchel González?

Nacido el 23 de marzo de 1963, José Miguel González Martín del Campo es un exfutbolista que se desempeñaba como mediocampista y, en la actualidad, es entrenador del Al-Qadisiyah, de Arabia. En su carrera como director técnico, estuvo al frente de clubes como Rayo Vallecano, Real Madrid Castilla, Getafe, Sevilla, Olympiacos, Olympique de Marsella, Málaga, Pumas y Getafe. De igual manera, como jugador estuvo en el Real Madrid y Atlético Celaya.