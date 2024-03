¿Cuánto valen las boletas para Millonarios vs. Flamengo, de Copa Libertadores?

Millonarios tendrá un debut de alto nivel en la Copa Libertadores de América 2024,el próximo 2 de abril en la cancha del estadio El Campín, enfrentando al Flamengo, equipo importante de Brasil, con figuras en su nómina y uno de los llamados a llegar a las instancias finales del prestigioso torneo que organiza la Conmebol.

Y en ese aspecto, en los medios oficiales del tradicional equipo bogotano se entregó información importante relacionada con los precios de la boletería y también de los abonos para los duelos de local de los dirigidos por Alberto Gamero, en un grupo como el E que también tiene a Bolívar de Bolivia y a Palestino de Chile.

En el comunicado oficial de Millonarios se precisó que "la venta de abonos de Copa CONMEBOL Libertadores ‘Fase de grupos’ 2024 con Millonarios iniciará el 21 de marzo, a las 11:00 AM y finalizará el 28 de marzo. Estará solamente habilitada para abonados antiguos. A partir del 29 de marzo se liberarán los puestos que no fueron recargados y saldrán a la venta como boletas individuales para los 3 partidos de fase de grupos".

Hay que recordar que este partido tiene una connotación especial porque días después de enfrentar a 'Fla', se realizarán en El Campín un par de conciertos de la cantante Karol G.

Millonarios tiene 11 puntos en la Liga I-2024 del fútbol colombiano. Foto: Colprensa Foto: Colprensa

Por eso desde las huestes 'embajadoras', se indicó que "es importante tener en cuenta que, debido a estas condiciones especiales, solo se tendrá disponible un aforo de venta aproximado de 24.000 localidades. Los 20.000 abonados 2024 tendrán prelación de tiempo de compra, precio y puesto y solo se podrán habilitar alrededor de 4.500 boletas para público general".

Precios de abonos y boletas para Millonarios vs. Flamengo

Según lo comunicó el mismo club ‘embajador’ a través de sus redes sociales, habrá diferentes precios para este encuentro, dependiendo de la localidad y la condición de abonado.

Para las tribunas lateral norte y sur altas, el precio por el abono, que son los tres partidos de la fase de grupos, tiene un valor de 175.500 pesos colombianos. Mientras que con boletería suelta, para el juego únicamente contra Flamengo, el valor es de 78.750 COP.

Precio de las demás localidades:

Oriental popular Norte Baja: 226.200 COP (Abono tres partidos) 101.500 COP (vs. Flamengo)

Oriental popular Sur Baja: 226.200 COP (Abono tres partidos) 101.500 COP (vs. Flamengo)

Oriental general Norte Baja: 226.200 COP (Abono tres partidos) 101.500 COP (vs. Flamengo)

Oriental general Sur Baja: 226.200 COP (Abono tres partidos) 101.500 COP (vs. Flamengo)

Oriental central Alta: 421.200 COP (Abono tres partidos) 189.000 COP (vs. Flamengo)

Oriental central Baja: 312.000 COP (Abono tres partidos) 140.000 COP (vs. Flamengo)

Oriental norte Alta: 323.700 COP (Abono tres partidos) 145.250 COP (vs. Flamengo)

Oriental sur Alta: 323.700 COP (Abono tres partidos) 145.250 COP (vs. Flamengo)

Oriental preferencial, Norte Alta: 323.700 COP (Abono tres partidos) 145.250 COP (vs. Flamengo)

Oriental preferencial, Sur Alta: 323.700 COP (Abono tres partidos) 145.250 COP (vs. Flamengo)

Occidental lateral Norte: 421.200 COP (Abono tres partidos) 189.000 COP (vs. Flamengo)

Occidental lateral Sur: 421.200 COP (Abono tres partidos) 189.000 COP (vs. Flamengo)

Occidental general Norte Baja: 421.200 COP (Abono tres partidos) 189.000 COP (vs. Flamengo)

Occidental general Sur Baja: 421.200 COP (Abono tres partidos) 189.000 COP (vs. Flamengo)

Occidental central Alta: 585.000 COP (Abono tres partidos) 262.500 COP (vs. Flamengo)

Occidental central Baja: 585.000 COP (Abono tres partidos) 262.500 COP (vs. Flamengo)

Occidental preferencial Norte Alta: 534.300 COP (Abono tres partidos) 239.750 COP (vs. Flamengo)

Occidental preferencial Sur Alta: 534.300 COP (Abono tres partidos) 239.750 COP (vs. Flamengo)