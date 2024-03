La explicación de la operación de Mouctar Diakhaby para arreglar los ligamentos dañados

El jefe de los servicios médicos del Valencia, Pedro López, explicó que, tras la luxación en la rodilla derecha que sufrió Mouctar Diakhaby, tenía varios ligamentos dañados, por lo que hubo que hacer "una reconstrucción multiligamentosa" durante la operación de este jueves, pero incidió en que los meniscos y los cartílagos no estaban tocados y la cirugía fue "un éxito".

"Como había muchas estructuras ligamentosas dañadas, se procedió a la reconstrucción multiligamentosa a través de una cirugía laboriosa con bastantes técnicas, pero fue un éxito", incidió López en una entrevista en la televisión oficial del club.

López explicó que el futbolista se quedará quince días en Lyon, donde fue intervenido, bajo control médico y podría tener una artroscopia a las seis semanas para "liberar adherencias".

Tras ese primer mes y medio, el jugador iniciará un periodo de recuperación en el que dijo que irá "muy poco a poco" pero avanzará. López pidió no ser "ni alarmista con la lesión, ni banalizarla", sino "ser optimistas e ir paso a paso con sensaciones positivas" e indicó que "el ánimo de Diakhaby es muy bueno".

Publicidad

"No podemos dar un plazo de cuándo podrá recuperarse, pero hay que mirar hacia adelante", señaló el jefe de los servicios médicos, que este jueves estuvo presente en Lyon en la intervención realizada por el cirujano ortopédico Bertrand Sonnery – Cottet.

Lesión de Mouctar Diakhaby, jugador del Valencia. JOSE JORDAN/AFP

El médico español resaltó que desde la primera inspección en Mestalla comprobaron que no había afectación en el nervio ciático y que pudo mover "un poco" el pie, por lo que el estado neurológico era correcto y también el pulso, pero subrayó que hasta que no llegaron al centro hospitalario no pudieron hacer una reducción de esa luxación para no dañar otras estructuras como el menisco o los cartílagos.

Publicidad

Tras 48 horas en las que el jugador fue sometido a varias pruebas, como una resonancia magnética para valorar el mejor plan terapéutico, López resaltó que Diakhaby participó en la elección de la persona que le operaría y el lugar, porque "hay una parte emocional en una lesión de muy larga duración y también contaba su situación personal".

Al elegir la ciudad francesa de Lyon, el futbolista no pudo viajar en avión por un posible riesgo circulatorio, por lo que fue transportado por vía terrestre y quedó ingresado durante la noche de este miércoles, operado este jueves y dado de alta este mismo viernes, antes de comenzar ya un periodo de control clínico durante quince días.