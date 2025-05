"Mi fichaje fue en el entretiempo de un partido; me preguntó si quería ir y quedé en shock"

El futbolista kosovar Mërgim Vojvoda reveló que Cesc Fàbregas le ofreció fichar por el Como 1907, donde entrena el español, durante el descanso de un encuentro entre ese equipo y el Torino la pasada temporada.

"Me llamó y, mientras caminábamos por el túnel del estadio del Torino, me dijo: '¿Quieres venir con nosotros? Me gusta cómo juegas.' Me quedé un poco en 'shock', tartamudeé. Me preguntó si me gustaba su estilo de juego. Le dije que sí y me dijo que quería traerme a Como", explicó el futbolista en una entrevista con el diario belga DH Les Sports.

El jugador, a las órdenes de Fàbregas desde el inicio de la presente temporada, explicó que su contrato con el Torino terminaba en junio del pasado año y entonces estaba negociando para renovar.

Pero "surgieron complicaciones" y llegó el tanteo de Fábregas. Vojvoda creía que la oferta formal llegaría en verano, pero el tiempo pasaba y no llegaban noticias.

Publicidad

"Seguía jugando en el Torino, que volvió a ofrecerme renovar, pero rechacé porque esperaba que lo hicieran sin dudar. Luego, dos días antes del cierre del mercado, mi agente me dijo que Como me quería ya. Así que no lo dudé. Me gustaba su estilo de juego, y cuando Fàbregas te habla así, es difícil ignorarlo", dijo el exfutbolista del Standard de Lieja.

Vojvoda, de 30 años, se siente más cómodo con el esquema de juego de Fábregas en el Torino.

Mërgim Vojvoda, fichaje del Como 1907 de la Serie A de Italia, proveniente del Torino Getty Images

Publicidad

"En el Torino jugaba más en un costado de una defensa de tres. Era mucho menos ofensivo. Con Fàbregas jugamos con una defensa de cuatro, es más ofensivo. Siento que vuelvo a mi época en el Mouscron o en el Standard, como un verdadero lateral derecho o izquierdo. Es un fútbol que me gusta. Me encanta jugar con el balón, trabajar la técnica, y eso me permite proyectarme mucho más hacia adelante", comentó.

En cuanto a la faceta de Cesc Fàbregas como entrenador, aseguró que "tiene una gran personalidad" y que "se aprende mucho de él".

"Su estilo es muy español: le gusta mantener la posesión, te enseña a moverte, a jugar rápido, a mirar hacia adelante. Todo eso te da ventaja en la toma de decisiones. Me ha hecho mejorar en ese aspecto, y estoy realmente feliz de estar aquí con él", señaló.