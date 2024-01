Ángelo Marsiglia, con la meta clara para los Juegos Olímpicos: "Esperamos seguir haciendo historia"

Referente a lo que será la participación de la Selección Colombia femenina en los Juegos Olímpicos de París 2024, justamente el entrenador del cuadro ‘tricolor’, Ángelo Marsiglia, habló sobre el tema y se puso la ‘vara’ alta.

En una charla, donde el objetivo principal era ponerle la mira a las justas deportivas del presente año, el estratega colombiano analizó el presente de las ‘cafeteras’ y los objetivos trazados desde ya, que implica este reto internacional.

“Tanto cuerpo técnico, como jugadoras y todo un país tienen la esperanza puesta en lo que pueden ser los Juegos Olímpicos. Queremos ir a protagonizar, ya hemos tenido la oportunidad de hacerlo en el Mundial. Esperemos que se nos dé para obtener una medalla y seguir haciendo historia en nuestro país”, indicó inicialmente Ángelo Marsiglia, que no se anduvo con ‘rodeos’ para afirmar que las intenciones del equipo son las de ir a ganar.

Ángelo Marsiglia en el foro de entrenadores de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™️: "queremos ir a los Olímpicos a ser protagonistas”.



Entrevista completa 🔗 https://t.co/caLTX3w8b7@FIFAWWC #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/9zU3wi7ZJq — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 27, 2024

Además, el entrenador de la Selección Colombia femenina también destacó que todo el proceso que se ha llevado desde las fuerzas básicas, se puede ver reflejado en los resultados que el fútbol femenino en Colombia tiene hoy por hoy: “En el país se ha invertido mucho en las etapas tempranas del balompié jugado por mujeres. En la actualidad se puede ver demasiado talento, como es el caso de Linda Caicedo que pudo disputar los tres mundiales”.

Publicidad

“También hay jugadoras que vienen sumando caso Ana María Guzmán, Gabriela Rodríguez y Luisa Agudelo. Esas futbolistas que son el futuro, también son el presente. Eso es lo que venimos haciendo, desarrollando el fútbol base de nuestro país”, añadió Ánglelo Marsiglia.

¿Es Linda Caicedo el motor de este equipo?

Entre elogios, el entrenador de la Selección Colombia femenina se refirió a la joven vallecaucana, que actualmente juega en el Real Madrid.

Linda Caicedo, en juego con la Selección Colombia femenina. Foto: AFP.

Publicidad

Y es que, no es para menos, pues la ‘cafetera’ no solo se ha convertido en una referente para el fútbol colombiano, sino mundial. “Linda es la hija del país. Cuando se habla de fútbol femenino se habla de Linda. Para nosotros es un orgullo haberla tenido en todas las categorías, como se ha desarrollado ella. Lo que la ha llevado a conseguir tantos logros es a la constancia y la disciplina, no solo el talento. Es una jugadora que viene construyendo lo que hoy es su presente. Es un ejemplo para nuestra juventud”, dijo Ángelo Marsiglia.