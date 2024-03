Colombia femenina Sub-17 y un debut con victoria y golazo en el Sudamericano: 1-0 sobre Venezuela

Buen arranque para la Selección Colombia femenina Sub-17. Este sábado 16 de marzo, fue el debut en el Sudamericano y se hizo de gran manera. En un partido luchado, la pelota quieta fue determinante, ya que gracias a un golazo de tiro libre de Isabella Díaz, la 'tricolor' venció 1-0 a Venezuela y así se hizo con los tres puntos, soñando con la clasificación.

Un primer tiempo para el olvido

El pitazo inicial sonó y la pelota rodó. En los primeros minutos, se vieron dos equipos desordenados, donde la imprecisión invadió el juego y no hubo tantas emociones en las áreas. Poco a poco, ambas selecciones se fueron acomodando, pero el resultado no era el esperado. Las guardametas eran dos espectadoras de lujo, que poco y nada participaban en cancha.

Fue así como lo más llamativo fue un insólito suceso de la arquera de la 'vinotinto'. Se jugaba el minuto 22', cuando Valeria Rebanales tomó la pelota con sus manos, con el fin de cortar un avance del combinado patrio. Segundos después, soltó la pelota y ante la presión de una de las futbolistas de la 'tricolor', Nicol Rojas, volvió a coger el balón y se sancionó falta.

La jueza central no dudó en pitar tiro libre indirecto. Recordemos que lo hecho es antirreglamentario. Cabe aclarar que el tiempo máximo que pueden tener la pelota en su poder es de ocho segundosy una vez en el suelo, no pueden volver a tomarla. Esto es considerado pérdida de tiempo y, por eso, se paró el compromiso. En el cobro, no pasó mayor cosa.

Acción de juego del partido de la Selección Colombia femenina Sub-17 vs. Venezuela, en el Sudamericano Federación Venezolana de Fútbol

Se mejoró en el segundo tiempo y...¡Victoria!

El director técnico Carlos Paniagua, tras lo analizado en la parte inicial, decidió mover el banco de suplentes y hacer unos cuantos cambios. Esto dio resultados y la 'tricolor' se montó en el partido. Inclinando la cancha a su favor, poniendo contra las cuerdas al rival y generando varias ocasiones de peligro, el combinado patrio demostró que tenía otra actitud.

La Selección Colombia femenina Sub-17 lo intentó por los costados, enviando centros, de pelota quieta, buscando algunas sociedades, rematando de media distancia, pero no funcionó. Además de las buenas intervenciones de Valeria Rebanales, arquera de Venezuela, que se hizo gigante bajo los tres palos, también se falló en la definición y las redes no se inflaron.

Pero había un 'as bajo la manga'. Al minuto 85, hubo una pelota quieta a favor del cuadro 'cafetero' y quien se hizo cargo fue Isabella Díaz.Mostrando seguridad y confianza, se acomodó y sacó un potente remate imposible de atajar. Locura y celebración de la protagonista, sus compañeras y demás integrantes del equipo. Fue el tanto del triunfo 1-0 y tres puntos.

Isabella Díaz celebra su gol con la Selección Colombia femenina Sub-17, contra Venezuela, en el Sudamericano Captura de pantalla de la transmisión