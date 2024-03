No, gracias.

Cristiano Ronaldo no duda en mostrarle su amor a Georgina Rodríguez: los regalos caros no faltan El hoy jugador del Al Nassr, Cristiano Ronaldo, no escatima en gastos cuando de darle obsequios a su pareja se trata. Conozca algunos de los costosoS regalos que le ha dado el portugués a Georgina Rodríguez.