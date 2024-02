La exesposa de un campeón del mundo con Argentina está vendiendo camisetas y la medalla de campeón

Los futbolistas siempre guardan camisetas especiales para ellos, que tiene gran valor sentimental por lo que consiguieron con ellas y ese es el caso de Exequiel Palacios, quien fue campeón del Mundial Qatar 2022 con Argentina, pero estaría a punto de perder varios de sus ‘tesoros’.

La exesposa del jugador del registro del Bayer Leverkusen está subastando algunos de los objetos del mediocampista, ya que no tiene ingresos económicos para poder pagar el arriendo de su casa y mucho más, tras terminar la relación.

Las camisetas de Argentina y una medalla del Mundial Qatar 2022, entre las grandes ventas

“Horas de tensión son las que vive la relación entre el campeón del mundo Exequiel Palacios y Yésica Frías. Luego de su escandalosa separación en 2023, la ex esposa del volante reveló una disputa económica que mantiene con el campeón del mundo tras su separación debido a una deuda por un departamento que la empresaria tiene el partido de Tigre. En consecuencia, tomó una decisión drástica: vender todas las reliquias de Qatar 2022 pertenecientes al jugador”, mencionaron en una nota del diario ‘Clarín’.

Además, la expareja del futbolista argentino y del Bayer Leverkusen dio algunas declaraciones sobre los inconvenientes que está teniendo de dinero, tras la separación.

“El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Voy a vender todas las camisetas y la medalla de campeón del mundo para pagar el departamento. La voy a rematar para pagar mi casa. Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania”, dijo para ‘Socios del Espectáculo’.

De hecho, se han conocido a través de redes sociales fotos de algunas de las ventas que ya realizó Yésica Frías de las camisetas de la selección Argentina.

¿Quién es Exequiel Palacios?

Es un talentoso mediocampista argentino, quien comenzó su carrera en River Plate, donde se consolidó y ganó títulos a nivel local e internacional, entre ellos la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.

Actualmente juega en el líder de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen, donde es uno de los titulares indiscutibles del equipo dirigido por Xabi Alonso.

Con la selección Argentina tiene en su palmarés el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América Brasil 2021.