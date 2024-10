A Nairo Quintana le llegó competencia en el Movistar: fichaje 'bomba' de los españoles

El ciclista ecuatoriano del Caja Rural Jefferson Alveiro Cepeda firmó por dos temporadas con el equipo Movistar, de Nairo Quintana , anunció la formación 'telefónica' este lunes.

"Movistar Team seguirá combinando en 2025 una plantilla española de prestigio con grandes valores actuales y emergentes de Hispanoamérica. La quinta incorporación de la escuadra de Telefónica para el año que viene es Jefferson Alveiro Cepeda (Quito, ECU; 1996), procedente del equipo Caja Rural – Seguros RGA", indicó el equipo dirigido por Eusebio Unzué en un comunicado.

Primo de Jefferson Alexander Cepeda (EFE), viene de firmar en 2024 su mejor campaña como ciclista profesional, con grandes actuaciones de principio a fin. 4º en la general de O Gran Camiño, 5º ante grandes worldtour en la Flecha de Brabante o medallista en ambos Nacionales -plata en CRI; bronce en línea-, se destapó de manera definitiva con un verano excelente.

"Movistar Team es un equipo que siempre me ha gustado y estoy feliz de que ahora seré parte de él. Conozco a algunas personas que están en este conjunto y creo que eso es bueno para adaptarme más rápido y poder contribuir con lo mío para conseguir objetivos juntos. Formar parte de un equipo World Tour siempre fue la meta por el que viajé a Europa. He trabajado muy duro, año tras año, para ir mejorando y poderlo lograr. Esta temporada pude ser muy regular y tener un buen nivel; por lo cual, se me dio esta oportunidad que es un paso en mi carrera profesional que trataré de aprovechar al máximo. Después de estos años en el Caja Rural, con quienes estoy muy agradecido por darme la ocasión de llegar al ciclismo profesional y crecer junto a ellos, siento que estoy preparado para descubrir nuevas carreras y nuevos retos", fueron las primera palabras de Cepeda como nuevo corredor de los 'telefónicos'.

Jefferson Alveiro Cepeda, nuevo corredor del Movistar. Christian Kaspar-Bartke/Getty Images