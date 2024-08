Ben O'Connor y una fuere advertencia para sus rivales en la Vuelta a España 2024

El australiano Ben O'Connor (Decathlon Ag2r), líder de la Vuelta a España, aseguró tras la novena etapa con final en Granada que "no será fácil quitarme el jersey rojo", y se mostró contento con su rendimiento, mejor que el de la etapa anterior de montaña.

"Me he sentido mejor que ayer, hoy he sacado todo lo que tengo dentro, y he demostrado que no será fácil quitarme este jersey rojo", señaló el corredor "aussi".

Para O'Connor no resultó una ventaja el hecho de conocer los puertos de la etapa granadina, ya que muchos corredores del pelotón se entrenan por las montañas de Sierra Nevada.

"No ha sido para mi ninguna ventaja, ya que todos conocían estos puertos. Ha sido más duro para mi el Purche, y en Hazallanas me encontré mucho mejor", concluyó.

¿Cómo la fue etapa 9?

Adam Yates (UAE Team Emirates) protagonizó una impresionante actuación en la 9ª etapa de La Vuelta 24, con una escapada en solitario de 58 kilómetros a través de Sierra Nevada. Su esfuerzo le valió su segunda victoria en una Gran Vuelta, tras su triunfo en el Tour de Francia el año pasado. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) también brilló en la jornada, lanzando un ataque a 90 kilómetros de la meta que lo llevó al tercer lugar en la clasificación general.

Ben O’Connor (Decathlon-Ag2r La Mondiale) sigue liderando la carrera con una ventaja de 3'53" sobre Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y 4'32" sobre Carapaz. La etapa, que comenzó en Motril, incluía tres duros puertos de 1ª categoría, destacando el Alto de El Purche y dos ascensos al Alto de Hazallanas.

Desde el inicio, corredores como Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) intentaron destacarse, formando una fuga de 26 ciclistas con potencial para alterar la clasificación general. Carapaz, apoyado por su equipo, logró recortar tiempo y se colocó en una posición privilegiada, dejando atrás a Enric Mas (Movistar Team), quien perdió su ventaja en las rampas finales.

La Vuelta 24 se encamina hacia su primer día de descanso, con el liderazgo de O’Connor en riesgo en las próximas etapas montañosas.

Ben O'Connor, líder de la Vuelta a España 2024. Tim de Waele/Getty Images

Palmarés de Ben O'Connor:

2016



New Zealand Cycle Classic, más 1 etapa

2017



1 etapa de la Vuelta a Austria

2018



1 etapa del Tour de los Alpes

2020



1 etapa de la Estrella de Bessèges

1 etapa del Giro de Italia

2021



1 etapa del Tour de Francia

2022



1 etapa de la Volta a Cataluña

Tour de Jura

2024



Vuelta a Murcia

1 etapa del UAE Tour

1 etapa de la Vuelta a España