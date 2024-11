Ciclista que ayudó a Nairo Quintana a ganar el Giro de Italia se retiró

Este sábado, a través de una entrevista, un experimentado ciclista anunció su retiro y de paso recordó a Nairo Quintana , a quién ayudó a ganar el Giro de Italia 2014. El corredor tuvo unas emotivas palabras sobre el pedalista colombiano.

Se trata de Gorka Izagirre, ciclista de 38 años, que confirmó que deja el ciclismo a partir de 2025. El español habló sobre su determinación. “Decidí colgar la bici hace tiempo. Como deportista cuesta incluso después de tomar la decisión. He hecho esto durante toda mi vida y a veces piensas en seguir, pero llega un punto que no merece la pena. Estoy tranquilo y contento por la decisión”, dijo de entrada en charla con 'Marca'.

Luego, en el citado medio le consultaron por su 'prime' y su etapa más compleja. “Mi peor momento quizá ha sido este año y, el mejor, en cuanto a resultados, cuando estuve en Bahrain. Sin duda. Pero los mejores momentos los pasé en Movistar”, dijo sin titubear.

Al responder que sus mejores recuerdos datan del Movistar, Izagirre no dudó en referirse a Quintana. "Es buena gente, pero puede ser más cerrado. Yo tampoco soy así… pero muy bien. Creo que la primera carrera que hicimos juntos fue el Giro que ganó. Estrechamos lazos por cómo transcurrió la carrera, él siempre me ha tenido como uno de sus hombres de confianza. Lo de aquel Giro se mitificó, pero él era el más fuerte. Tras coger la ‘maglia’ demostró que andaba mucho. No sé si ganó por mí, sería una pieza en esa victoria, pero por mí no fue”, manifestó el español.

Cabe recordar, que, Quintana se quedó con el trofeo Senza Fine al superar al también colombiano Rigoberto Urán y al italiano Fabio Aru. Por si no fuera poco, el boyacense se quedó con otro premio: la clasificación de los jóvenes. Adicionalmente, el del Movistar ganó las etapas 16 y 19.

Gorka Izagirre, ciclista del Movistar Team. @Movistar_Team

Palmarés de Gorka Izagirre

2010

1 etapa del Tour de Luxemburgo

Clásica de Ordizia

2012

Clásica de Ordizia

2014

Clásica de Ordizia

2015

2.º en el Campeonato de España Contrarreloj

2017

Klasika Primavera

1 etapa del Giro de Italia

2018

2.º en el Campeonato de España Contrarreloj

Campeonato de España en Ruta

2019

Tour La Provence

3.º en el Campeonato de España Contrarreloj

2020

Gran Tríptico Lombardo8

3.º en el Campeonato de España Contrarreloj

2.º en el Campeonato de España en Ruta