En Barcelona sentencian a Luis Díaz; exponen temas de convivencia, económicos y deportivos

Luis Díaz está cerca a comenzar pretemporada con Liverpool, pero los rumores de su futuro no cesan en Europa, con Barcelona en el horizonte aún siendo tema con el que relacionan al futbolista colombiano, aunque siendo una opción cada vez más lejana.

Por eso, en el diario ‘Sport’, que cubre todo el día a día del cuadro catalán, no sueltan al atacante guajiro y realizaron una nota en la que explicaron las razones por las que al club culé “le conviene más fichar a Nico Williams”, antes que al futbolista de nuestro país.

Así las cosas, expusieron temas de “convivencia, deportivos y económicos”, por las que estuvo bien que en el Barcelona se perfilaran al ir por el joven español y no por el colombiano.



En Barcelona avalan que el equipo fuera por Nico Williams y no por Luis Díaz

En el citado medio señalaron que “decantarse por la llegada de Nico Williams y no por la de Luis Díaz tiene muchos puntos a favor. Deportivos, de convivencia y también económicos, pues para empezar, el navarro tiene un precio cerrado, mientras que por el colombiano, el Liverpool no quiere, de momento, negociar ni con el Barça ni con nadie. Y en caso de hacerlo no piensa dejar marchar a Díaz por menos de 80 millones de euros”, explicaron de entrada.

Además, más allá de lo ya conocido por el dinero que tendrían que pagar, sacaron a la luz que por la edad y los años de salario que tendrían que darle al nacido en Barrancas, eso no ayudaría en el tema de fair play financiero.

Luis Díaz en Liverpool AFP

“Una razón importante también es que la contratación de Nico Williams le va mejor al Barça a efectos de 'fair play' financiero y también de espacio salarial. Al todavía jugador del Athletic, el Barça le hará un contrato largo, por seis temporadas. Lo puede hacer porque el extremo solo tiene 22 años. Ello permitirá repartir mucho mejor el coste del fichaje, es decir su amortización. En cambio, el contrato que el club azulgrana estaba dispuesto a ofrecer a Luis Díaz era solo por cuatro temporadas, teniendo en cuenta que el colombiano tiene 28 años.

Esta circunstancia hacía que el dinero que se tuviese que pagar por él se tuviese que amortizar solo en cuatro años, provocando que se tuviese que liberar más masa salarial”, cerraron sobre otro motivo importante en el cambio de planes en el Barca.