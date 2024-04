Clasificación general de la Clásica de Anapoima, tras la etapa 1: Rodrigo Contreras se puso de líder

El reloj siempre ha sido uno de los jueces más implacables del ciclismo a nivel mundial y nacional. Por ocho segundos Greg Lemond ganó un Tour de Francia y por solo un segundo Óscar Sevilla ganó la Vuelta a Colombia.

Este martes el Nu Colombia aprovechó el reloj para ratificarse como el mejor equipo de ciclismo del país con un 1-2 para la historia de la Clásica de Anapoima que dio inicio a su edición 2024 con una contrarreloj individual de 25 kilómetros entre Tocaima, Apulo y Anapoima.

El campeón del Tour Colombia y de la Vuelta al Tolima, Rodrigo Contreras, hizo trizas los parciales y con registro de 35:32 en la meta le entregó una nueva victoria a los dirigidos por Gabriel Jaime Mesa que pusieron además en la segunda casilla de la jornada a Sergio Luis Henao, para confirmar la superioridad del Nu Colombia sobre todos sus rivales del pelotónnacional.

El equipo púrpura mantuvo su estela ganadora tras el gran inicio de temporada en el Tour Colombia y la Vuelta al Tolima, apuntando a la ya próxima disputa de la Vuelta a Guatemala (1 al 5 de Mayo).

Mientras tanto, “Rocky” Contreras, “Checho” Henao y el Nu Colombia defenderán el 1-2 en la general de la Clásica de Anapoima desde este jueves con la disputa de la segunda etapa, recorrido de 125 kilómetros entre Anapoima y puerto de montaña de 1a categoría en el Alto de la Cabra (Mondoñedo).

"Estaba en 37 minutos en los días anteriores, hace 11 años no corría esta crono, antes era recta, ahora tiene una curva hacia abajo, me fue bien, un excelente tiempo, muy contento. Veníamos preparándonos bien para las carreras y aquí estamos muy contentos. Me gusta la crono, siempre se me ha dado bien y qué más bonito que en esta competencia", fueron las palabras de Contreras al finalizar la crono.

Clasificación general de la Clásica de Anapoima, tras la etapa 1:

1. Rodrigo Contreras (Nu Colombia) - 35'32"

2. Sergio Luis Henao (Nu Colombia) - a 1min25s

3. Robinson López (GW Erco Shimano) - a 1min51s

4. Juan Sebastián Forero (Aguardiente Néctar) - a 2min

5. Héctor Ferney Molina (Sistecredito) - 2min11s

6. Jaider Muñoz (Sistecredito) - 2min15s

7. Santiago Ramírez (Orgullo Paisa) - 2min19s

8. Sebastián Castaño (Sistecredito) - 2min19s

9. Yeison Reyes (Sistecredito) - 2min19s

10. Rafael Pineda (Nu Colombia) - 2min19s