Etapa 1 del Critérium del Dauphiné 2024, EN VIVO y ONLINE por Caracol Sports

Empieza el Critérium del Dauphiné 2024 . Este domingo 2 de junio, se abre el telón de una de las carreras más importantes y que sirven como preparación para el Tour de Francia . Por eso, las miradas se centran allí, más con la presencia de varios de los mejores corredores del pelotón, quienes prometen acción, emociones y ciclismo de alto nivel. ¡Todos, bienvenidos!

Remco Evenepoel y Santiago Buitrago, favoritos a ganar el Critérium del Dauphiné 2024 Getty Images

En cuanto al recorrido, son 172,5 kilómetros en total, con inicio y final en Saint Pourçain sur Sioule , donde el pelotón se va a enfrentar a un puerto de cuarta categoría y dos de tercera. Razón por la que los embaladores tienen una oportunidad de brillar, con un remate a pura potencia y velocidad. Los favoritos en la general tendrán que salvar la jornada, sin caídas.