Egan Bernal, "emocionado" por el Gran Fondo de Bogotá: contó nuevos detalles de la carrera

Se viene el Gran Fondo de Egan Bernal , en Bogotá, y que, seguramente, paralizará a decenas de ciclistas y amantes del deporte por la capital. Por eso, poco a poco, se empiezan a conocer algunos detalles y el propio 'joven maravilla' reveló que el evento tendrá un invitado muy especial. Así lo contó en entrevista exclusiva con 'Caracol Sports', donde además habló de otros temás de interés.

Como en las grandes carreras del mundo, el nacido en Zipaquirá se siente emocionado por lo que será el Gran Fondo en Bogotá, donde será un circuito netamente urbano, como los que se usan en la ciclovía dominical. "Pasamos por carreteras muy importantes dentro de la ciudad, como la Boyacá, por lugares muy bacanos", afirmó, de entrada, el corredor del INEOS Grenadiers.

"Tendremos la oportunidad, por una vez en el año, de hacer esto, sin tráfico, ni semáforos, ni la habitual congestión", añadió. Son dos trazados, uno de 60 y otro de 115 kilómetros, harán parte de la jornada, pasando por los sitios tradicionales del ciclismo capitalino. "Obviamente, Patios, que es la tercera subida que más se hace en el mundo y la primera en nuestro país", añadió.

Pero no es el único punto. "Adicional, iremos por la circunvalar, el Parque Nacional y bueno, en general, gran parte de la ciudad", expresó Egan Bernal. Los ciclistas que se inscriban podrán vivir la experiencia de una etapa profesional. "Haremos una salida neutralizada para que la gente sienta ese 'miedo' o nervios, de lo que es la calma antes de la tormenta", comentó el colombiano.

Egan Bernal, ciclista colombiano. IDRD.

Publicidad

"La carrera arranca, pero nadie puede pasar a nadie. Son cuatro kilómetros de tensión, ya que vamos andando, pero hay que tener cuidado, son miedos que, incluso yo, después de diez años de mi carrera como profesional, aún siento", contó Egan Bernal. Por ahora, avanza en su recuperación, tras ser operado de su espalda, pero quiere llegar en buena forma al Gran Fondo de Bogotá.

"Me toca entrenar lo que más pueda para que no me 'prendan' porque yo he sido quien los ha 'picado', diciéndoles que los voy a 'prender', pero no he entrenado nada (risas). Lo importante es que se disfrute", sentenció. El 17 de noviembre, en la Plaza de Bolívar, se realizará la primera edición del Gran Fondo, con la participación de más de 5.000 ciclistas, entre ellos, Rigoberto Urán.