Alfredo Arias: "Todo salió con un beneficio por la expulsión, pero fue un partido redondo"

Junior de Barranquilla derrotó 2-0 al Deportivo Cali, este sábado 12 de julio, en el partido válido por la primera fecha de la Liga BetPlay 2025-II del fútbol colombiano, en lo que fue el debut de Alfredo Arias al frente del elenco 'tiburón', su cuarto club en el rentado de nuestro país, tras sus pasos por Medellín, Santa Fe y el propio cuadro 'azucarero', al que venció.

Por eso, en rueda de prensa el estratega uruguayo dio sus primeras impresiones tras iniciar esta era en el cuadro rojiblanco, en el que según él mismo lo dijo tomó lo que ya había hecho el venezolano César Farías el semestre pasado.

"Cuando llego a un equipo trato de construir sobre lo construido, fundamentalmente de jugadores que son capaces, este juego pasa por los jugadores. Está bien a alguien hay que señalar o endiosar cuando gana el equipo. Nosotros estamos para poner una idea, entrenamos esa idea, pero siempre son los jugadores, el mérito es de los futbolistas que el equipos e haya visto bien", comenzó diciendo Alfredo Arias.

Además, en la conferencia de prensa el timonel del Junior habló de la ventaja que fue la expulsión de Fabián Castillo, del Cali, cuando apenas iban 7 minutos. También reconoció al cuadro rival y al final dejó abierta la posibilidad de refuerzos.

Acá más declaraciones de Alfredo Arias, técnico del Junior, tras ganarle al Cali:

*Aprovecharon el hombre de más

"Hicimos ver la superioridad numérica, hay que decirlo que el Cali quedó con uno menos e hicieron un esfuerzo grande, algunos que eran míos hasta hace poquito. Les hago el reconocimiento al sacrificio que hicieron en cancha".

*La expulsión que cambió el juego

"La expulsión de Castillo (minuto 7) significó que debíamos profundizar la idea, planteamos la elección del equipo para venir por los tres puntos. Lo bueno es que el equipo fue paciente y cuando quedas con uno más por el apuro en vez de agrandar la cancha, la achicas. Quieres ir rápido pero el equipo lo hizo bien. Todo salió con un beneficio a raíz de la expulsión, pero el equipo hizo un partido redondo".

*Agradecido con dirigir al Junior

"Debo reconocer que es un orgullo que me llevaran a un equipo como Junior, la familia Char pudiendo elegir entre tanto técnico. En el fútbol que solo se habla del resultado el premio a nosotros siempre ha sido el trabajo, no hemos sido campeones en Colombia, solo disputando las finales".

*Guillermo Celis y su regreso

"Normalmente no me gusta hablar de individualidades, el fútbol es nosotros, no es yo. La entrada de Guillermo Celis se dio por la amarilla de Esparragoza y que condicionaba a que nos echaran un jugador. Igual lo hizo muy bien, casi no tiene entrenamientos prácticamente, pero es de calidad, de experiencia, que en la ciudad de Barranquilla es muy respetado".

Cali vs Junior - Foto: Colprensa

*Buenos deseos para el Cali

"Junior viene de procesos de construcción en los cuales mantiene una estructura sólida y ojalá Cali lo pueda hacer y que con el profe Gamero y la llegada de jugadores, de inversores pueda construir hacia adelante un equipo que tenga solidez estructural".

*En Junior llegarían más refuerzos

"Sin duda que hasta que termina el periodo de pases todos los equipos estamos esperando o recibimos refuerzos, si es para traer algo que ayude y mejore al equipo. EN nuestro caso Bacca está lesionado y no lo tendremos en todo el semestre, Déiber Caicedo lo mismo, se fue Marco Pérez, se fue Cariaco González, ahora Jordan Barrera. Cinco delanteros se fueron. Matemáticamente nos dice que alguno que llega va a ayudar".