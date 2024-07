¿Egan Bernal estará en la Vuelta a España 2024? el colombiano respondió

Egan Bernal fue uno de los colombianos que acudió al Tour de Francia 2024 y logró terminar la carrera este domingo 21 de julio. Tan pronto culminó la contrarreloj individual, el pedalista del INEOS Grenadiers habló sobre su presencia en la Vuelta a España.

El 'joven maravilla' atendió a la prensa y se refirió a la ronda ibérica. "No se cancela del todo, pero antes era 100% fijo que iba a ir y todavía tengo ganas, mi corazón me dice que vaya a la vuelta, es una carrera que me gusta muchísimo pero también a veces hay que hacerle caso a la cabeza, mirar qué es lo mejor para la salud. Hablaré con el entrenador y si voy a la Vuelta estaré contento y daré lo mejor posible y si no pues intentaré corregir lo que tenemos que corregir pensando a largo plazo", dijo de entrada.

De esta manera se puso en duda la presencia de Bernal, a quien todo el mundo tenía como uno de los fijos para La Vuelta, puesto que es la única de las tres grandes que le falta por ganar.

Egan Bernal en la etapa 19 del Tour de Francia. Dario Belingheri/Getty Images

Luego, el 'escarabajo' hizo un balance y análisis sobre su desempeño en la presente edición de la 'Grand Boucle'. "Termino el Tour bien, estoy contento porque lo disfruté muchísimo, es un carrera que me gusta demasiado. Obviamente queríamos estar más adelante en la general y ganar etapas, el Tour no salió como lo habíamos pensado. Ahora es cuestión de llegar a la casa, sentarse con el entrenador, plantear nuevos objetivos y afinar esas cosas que nos faltan para estar ahí", remarcó

Por último, Bernal dejó en claro que ya tiene la menta puesta en el Tour de Francia del 2025. "Yo creo que la preparación empieza desde ya. Ayer en la última subida ya estaba pensando en el siguiente año, yo creo que ya una vez que uno gana esta carrera y sentir que se está sufriendo para mantener el grupo pega en el ego. Uno piensa: Yo quiero estar allá adelante y este no es mi lugar. Mentalmente desde ya uno empieza a pensar en el próximo año", concluyó el nacido en Zipaquirá, Cundinamarca.