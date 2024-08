Egan Bernal "ha sido sometido a una cirugía": ¿Cuál fue la causa y cómo está?

La última vez que Egan Bernal tuvo acción, en la temporada 2024, fue el 21 de julio, en el final del Tour de Francia . Desde entonces, no ha dicho presente en ninguna otra carrera. De hecho, cuando se creía que iba a Juegos Olímpicos de París , tras haber sido anunciado por la Federación Colombiana de Ciclismo, se bajó a última hora. Su lugar en la nómina fue ocupado por Santiago Buitrago.

Posteriormente, INEOS Grenadiers decidió que no lo tendría en cuenta para la Vuelta a España . Los elegidos de la escuadra británica, conformando su ocho, fueron Joshua Tarling, Óscar Rodríguez, Brandon Rivera, Jhonatan Narváez, Kim Heiduk, Laurens De Plus, Thymen Arensman y Carlos Rodríguez, quien es el líder. Por eso, las preguntas no tardaron en aparecer con relación al 'escarabajo'.

Quien se encargó de aclarar el tema fue Santiago Botero, invitado especial a las transmisiones de Caracol Sports, en medio de la ronda ibérica. "Camilo Reina, quien trabaja con Egan Bernal en el emprendimiento de Cycla, confirmó que 'el joven maravilla' ha sido sometido a una cirugía de una hernia discal", afirmó el campeón del mundo y exciclista profesional. Pero no fue todo lo que dijo.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers), en la línea de meta de la etapa 19 del Tour de Francia 2024 Getty Images

"La causante de ese dolor es lo que venía sufriendo desde el Tour de Francia de 2020. Eso no le dejaba producir los suficientes vatios en unas de sus piernas, por lo que tomaron cartas en ello. Solo esperamos que tenga una excelente recuperación, tras su exitosa operación", añadió. Recordemos que el nacido en Zipaquirá había firmado un buen inicio de año y así también lo resaltaron.

Publicidad

"Había obtenido buenos resultados. No nos olvidemos de los podios en el primer semestre. Ahora, solventa sus problemas de salud que no lo dejaron hacer lo mejor en la segunda parte de este año", sentenció. Y es que Egan Bernal fue tercero en el Campeonato Nacional de Ruta, O Gran Camiño y la Vuelta a Cataluña. Además, fue top 10 en Tour de Romandía, Tour de Suiza, París Niza y Tour Colombia.