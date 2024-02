Egan Bernal no se relaja en el Tour Colombia: "La etapa 2 es muy táctica, no podemos ceder tiempo"

Las emociones del Tour Colombia 2024 apenas están empezando y este miércoles llegan con las primeras bocanadas de montaña. Antes de tomar la salida en Paipa, el ciclista Egan Bernal hizo su análisis sobre todo el panorama de esta segunda jornada de la carrera.

El 'Cóndor de Zipaquirá' paso por los micrófonos de Caracol Sports y de entrada contó cómo se preparó para este recorrido. "Es una etapa que ya conozco, el ciclista Camilo Castiblanco hizo el recorrido en bicicleta gravel y ya me hizo el resumen de todas las etapas y la verdad a los otros equipos les está funcionando muy bien. Es una etapa muy dura en cuanto a lo táctico, hay que estar muy pendientes de qué puede pasar", reveló.

Luego, Bernal dejó en claro que si bien hay etapas que no perfilan tanto para sus condiciones, la relajación no es una opción. "Hay que estar súper enfocado, generalmente este es nuestro trabajo, así que cuando estamos en una carrera, tenemos que venir mentalizados, hay un equipo que está detrás de nosotros, que está haciendo esfuerzos para que estemos bien", manifestó el ganador del Tour de Francia de 2019.

Egan Bernal durante presentación de equipos del Tour Colombia 2024. Getty Images

Y en esa misma línea siguió, sea plano, montaña o ambas, hay que rodar con el mismo empeño de principio a fin. "Todas las etapas son claves incluso la de ayer tocaba tener cuidado de no caerse o incluso perder tiempo ahí en el final. Hoy se puede mover algunos segundos que quizás no vayan ser decisivos v pero es mejor no perderlos. Mañana será un circuito súper duro y todas las etapas son importantes", insistió el corredor del Ineos y la de la selección Colombia.

Por último, el corredor de 27 años habló de nuevo sobre lo especial que es el hecho de vestirse de 'tricolor'. "Es especial correr con el uniforme de la selección Colombia, es algo súper lindo, le da un plus, uno siempre quiere correr con el equipo, pero cuando uno se pone esta camiseta también da 10 % más el hecho de que estamos representando a todo el país", concluyó.

¿Cómo le ha ido a Egan Bernal en el Tour Colombia?

El ciclista del Ineos ya sabe lo que es ganar esta carrera, pues se quedó con el título de la primera edición, la del 2018. En esa ocasión, lo acompañaron en el podio Nairo Quintana (segundo) y Rigoberto Urán (tercero).