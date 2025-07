"Los colombianos me tacharon de loco al decir que Nelson Deossa era mejor que James Rodríguez "

Terminada la participación de Monterrey en el Mundial de Clubes, luego de caer en octavos de final 2-1 frente a Borussia Dortmund; el nombre que sigue retumbando es el de Nelson Deossa, el colombiano que fue una de las máximas figuras del equipo mexicano.

El nacido en Marmato, en el departamento de Caldas, explotó todo su potencial enfrentando a grandes equipos de Europa como lo fueron Inter de Milán, actual subcampeón de la Champions League; y Borussia Dortmund, gigante de la Bundesliga. Es por ello que, la prensa mexicana no tardó en reconocer la participación del colombiano en dicho certamen.

En charla con Gol Caracol, el periodista Luis Fernando Ibarra, de 'Multimedios Canal 6', quien cubrió muy de cerca al Monterrey en territorio estadounidense, se refirió a Nelson Deossa y lo catalogó como el "MVP" del equipo.

"Ya terminó la participación de club de Monterrey mexicano en la derrota con el Borussia Dortmund, pero lo que se había señalado hace algunos meses en el tema de Nelson Deossa, tienen una joyita en Colombia, incluso yo mencionaba que era mejor en este momento que James Rodríguez, cosa que me parece que no me he equivocado. Y preciso hoy, Deossa termina siendo el MVP del Monterrey", inició diciendo.

"No sé si vaya a seguir o no en el fútbol mexicano. Lo que mencionamos acá, y los colombianos todos me tacharon de loco, pero al final terminó pasando hoy en día. Tienen un gran jugador, una gran joya que tendrán que valorar y que juega en Monterrey, una gran representación, la mejor de toda la zona y la mejor de todo el Mundial de Clubes", afirmó el reconocido el reportero mexicano.

Nelson Deossa con Monterrey en el Mundial de Clubes AFP

¿Qué había dicho antes Luis Fernando Ibarra sobre Deossa y James Rodríguez?

"La realidad y voy a hacer un comentario bastante impopular, pero al menos en los últimos juegos, Nelson Deossa, del Monterrey, terminó siendo mucho más factor que James Rodríguez; hablando de dos colombianos. Deossa cargó el equipo ante la ausencia de Sergio Canales, lo hizo bastante bien; siento que él ha sido muy criticado, y James Rodríguez, la verdad no pudo culminar su temporada al inicio, y siendo duros, y en estos momentos y en la actualidad, pero Nelson Deossa es mejor, al menos en la Liga mexicana, que James Rodríguez".

Lo cierto es que debido a la multipropiedad entre el club León y Pachuca, los de 'Guanjuato' no pudieron competir en el Mundial de Clubes, que era uno de los principales deseos de James Rodríguez, quien fichó por el conjunto 'esmeralda'.