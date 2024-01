Egan Bernal reveló por qué no pudo brillar en la contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo

Daniel Felipe Martínez se quedó con el título de la contrarreloj en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta , en la ciudad de Tunja, en un recorrido total de 41.8 kilómetros entre el municipio de Paipa hasta Tunja, en territorio boyacense. Uno de los hombres que no tuvo su mejor día sobre la bicicleta fue el zipaquireño Egan Bernal.

El hombre del INEOS Grenadiers terminó en la sexta posición de la prueba, a más de tres minutos del tiempo registrado por su excompañero en la escuadra británica. Bernal llegaba con grandes expectativas en esta prueba, teniendo en cuenta el final montañoso que tenía y que podía favorecer a sus características.

Sin embargo, en la zona mixta tras acabar la ‘crono’, Egan Bernal explicó la principal razón por la que no tuvo el mejor resultado, en un soleado día por territorio boyacense.

“Quería salir a hacer vatios para poder ganar la carrera y al final, lo pagué. Estaba totalmente vacío, pero estoy contento con las sensaciones. Es bueno arrancar con una crono, es complicado pero es lindo que ya hayan iniciado estos Campeonatos Nacionales”, fueron las primeras palabras del pedalista de 27 años.

Ahora Bernal Gómez se concentrará en la prueba del próximo domingo, que tendrá 144 kilómetros de recorrido por la ciudad de Tunja. El pedalista del INEOS sueña con conseguir esta prueba y poder lucir el ‘tricolor’ nacional en la temporada 2024.

Egan Bernal durante competencia de ciclismo (Imagen de referencia). Getty Images

Justamente, el ‘Joven Maravilla’ dio luces de lo que puede ser su calendario, en cuanto a carreras de tres semanas: “Aún no tengo muy claro cómo va a ser mi calendario, de las Grandes Vueltas creo que estaré el Tour de Francia y la Vuelta a España, aunque no descarto del todo estar en el Giro de Italia. Es una carrera que me gusta bastante, espero hacer una buena temporada y que el equipo decida a dónde ir”.

Por lo pronto, deberá concentrarse en la prueba de fondo de los Campeonatos Nacionales y después en el Tour Colombia, donde parte como uno de los favoritos para quedarse con el título. De allí, estaría presente en la O Gran Camiño, Strade Biache, Vuelta a Cataluña, Vuelta al País Vasco, Tour de Romandía. Su evolución en estas carreras, le darán un panorama más claro a los jefes del INEOS para elegir en qué prueba competirá el colombiano.