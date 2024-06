Egan Bernal reveló sus secretos: la clave de los buenos resultados en la temporada

Imposible no ilusionarse con Egan Bernal , de cara al Tour de Francia. Podio en el Campeonato Nacional de Ruta , O Gran Camiño y Vuelta a Cataluña, sumado a los Top 10 en la París Niza, el Tour de Romandía, el Tour Colombia y el Tour de Suiza, hacen pensar que puede hacer algo importante en la 'Grande Boucle'. Y es que las sensaciones son más que positivas, recuperando su alto nivel.

Al respecto, 'el joven maravilla' se pronunció, explicando cuál ha sido la fórmula para tan buenos resultados. "Es el producto de mucho trabajo duro. Estoy muy contento de ver que estoy de vuelta a un buen rendimiento, después de todo lo que me ha sucedido. Esto me ayuda a mantener la calma", afirmó, de entrada, en entrevista con 'L'Equipe'. Pero eso no fue todo y continuó al respecto.

"Son cosas básicas, pero hay que hacerlas bien. A veces se analizan de más las cosas, pero el ciclismo es bastante simple. Principalmente, se trata de entrenar bien, comer bien, descansar y dormir. Si tu cuerpo está en buena forma, el alto nivel viene naturalmente", sentenció el 'escarabajo', quien estuvo más de un mes entrenando fuerte, entre volumen y esfuerzo, en la ciudad de Bogotá.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, se prepara para el Tour de Francia 2024 AFP

Recordemos que la segunda grande del ciclismo de la temporada inicia el sábado 29 de junio y culmina el domingo 21 de julio . Allí, se espera que Egan Bernal diga presente, a la espera de que su equipo, INEOS Grenadiers, confirme a los elegidos. Eso sí, todo parece indicar que irá y la meta es hacerlo muy bien, tal y como lo expresó en el marco del Tour de Suiza, con 'Cycling Pro Net'.

"Espero poder ir al Tour de Francia y hacerlo bien. Todo será decisión del equipo, pero está fuerte. El Tour es la carrera más importante y difícil, y el año pasado no tuve una tan buena experiencia, sufriendo en varias jornadas, entonces en 2024 quisiera ir con otras sensaciones", añadió el 'escarabajo'. Recordemos que en su participación en 2023, finalizó en el puesto 36 de la general.