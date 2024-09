Egan Bernal y el dolor que quiere curar a toda costa: no lo soporta

Egan Bernal ha dejado buenas impresiones con su actuación en la temporada 2024 . En el principio de año tuvo buenos resultados que han ilusionado a todos sus aficionados con que vuelva al nivel que tuvo antes del grave accidente en enero de 2022.

En el Tour de Francia, el corredor del INEOS Grenadiers no consiguió los resultados que esperaba y a pesar de que completó las 21 etapas, no terminó con las mejores sensaciones y por esto declinó su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, donde ya había sido convocado, y de la Vuelta a España, que era uno de sus grandes objetivos.

Según habló el propio ciclista, la acción en bicicleta le estaba generando un dolor en su espalda, que tenía desde antes del accidente. Recordemos que por esta razón se tuvo que retirar del Tour de Francia 2020, año en el que tenía que revalidar su título conseguido en 2019.

En charla con Caracol Sports, Bernal Gómez reveló las razón por la que pasó por los quirófanos y dio detalles de la operación a la que se sometió: "Hace poco me hicieron una cirugía de una hernia que tenía entre los discos L5 y S1. La cirugía salió súper bien, parece que todo va muy bien. Era algo que me producía bastante dolor de espalda y creo que confiando en Dios esto va a mejorar y me va a ayudar para la bicicleta. Así que nada, por el momento esperar y paciencia para ver si el resultado es positivo".

Egan Bernal (INEOS Grenadiers), en la etapa 18 del Tour de Francia 2024

De la misma manera, le dijo a este portal que no tendrá más competencias en la actual temporada. "La recuperación igual es larga, pero dentro de la recuperación obviamente iniciaremos a entrenar y preparar la siguiente temporada”, agregó Bernal Gómez.

Así las cosas, volveremos a ver a Egan Bernal de forma pública en el Gran Fondo de Bogotá, que tendrá su primera edición el próximo 17 de noviembre, recorriendo los dos puertos más míticos de la ciudad, en el Alto de Patios y en el Alto del Verjón. En este evento recreativo, uno de los invitados asegurados es el antioqueño Rigoberto Urán, quien también tiene su Gran Fondo propio.

¿En qué posición del ranking UCI está Egan Bernal?

Actualmente, después de las competencias disputadas en el 2024, el corredor nacido en Zipaquirá está ubicado en la posición número 60 del ranking de la UCI, siendo uno de los tres colombianos dentro del Top-100 junto a Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago.