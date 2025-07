Richard Ríos habló claro sobre los rumores que lo ponen por fuera del Palmeiras; ¿se va?

Richard Ríos puso fin a su travesía en el Mundial de Clubes 2025 con Palmeiras, club que cayó derrotado 2-1 con Chelsea en los cuartos de final. El volante antioqueño se reportó con la asistencia para el tanto del 'verdao' en el césped de juego del Lincoln Financial Field, en la noche del viernes anterior, y tras el juego, fue consultado por su futuro deportivo; fue tajante en su respuesta.

El deportista, de 25 años, ha sido protagonista de los rumores en el actual mercado de pases; siendo vinculado con clubes en el 'viejo continente'. Su nombre ha sonado para el PSG, Porto, Atlético de Madrid e Inter de Milán. De todos estos clubes, en la prensa brasileña reportaron que por parte de los 'dragones' hubo un acercamiento.

¿Qué dijo Richard Ríos sobre los rumores de salir del Palmeiras?

El antioqueño fue consultado por los 'runrún' que lo ubican por fuera del club brasileño en la siguiente temporada. El futbolista de la Selección Colombia habló claro sobre las especulaciones en la actual ventana de transferencias.

"Lo que sé es lo que tú sabes. Son solo especulaciones. No creo que haya llegado nada al club todavía, y si no, no me han notificado. No puedo responder a esa pregunta porque no tengo nada concreto", precisó el colombiano en declaraciones que recoge el medio 'Globo Esporte'.

Richard Ríos en duelo contra el Chelsea, por el Mundial de Clubes. Foto: AFP.

Richard Ríos es una de las piezas fundamentales en el esquema táctico del Palmeiras y el club no lo dejaría ir tan fácilmente, al menos, que paguen un buen precio por él; el 'verdao' pediría una cantidad por arriba de los 30 millones de euros.



¿Cuándo vence el contrato de Richard Ríos con Palmeiras?

De otro lado, hay que indicar que en el contrato del oriundo de Vegachí - que va hasta diciembre del 2028- , habría una cláusula de rescisión estipulada de unos 100 millones de euros para elencos extranjeros y unos 60 millones de la moneda única para los equipos locales.

Solo queda esperar si a Palmeiras llega una oferta tentadora por Ríos Montoya, quien además es una de las estrellas de la Selección Colombia y tuvo un papel importante en el renovado Mundial de Clubes que se disputa en Estados Unidos.