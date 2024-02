El Giro de Italia reveló la 'maglia' rosa del 2024: bonita, elegante y con mucha historia

Un de las carreras más atractivas del ciclismo es el Giro de Italia, la primera gran vuelta de la temporada. En el histórico barrio de Brera, en Milán, los organizadores presentaron la maglia rosa para la edición del 2024.

El cuello de la Maglia Rosa presenta una de las novedades más significativas de este año: una cita sobre fondo granate que rinde homenaje a los campeones Invencibles y que reza: "Grande Torino 1949 - Only fate could beat them". El 4 de mayo, exactamente 75 años después del desastre de Superga, el Giro de Italia también rendirá homenaje al equipo "granata".

"Como director de carrera, he visto triunfar a lo largo de los años a los campeones que han llevado la maglia rosa. Todos los que la han llevado son dignos de mención, pero hay dos corredores que me gustaría nombrar específicamente: Alberto Contador y Vincenzo Nibali. Este año el Giro saldrá de Turín, donde el Tiburón ganó su última Maglia Rosa en 2016, y estamos listos para celebrar a los nuevos campeones que la llevarán", dijo Mauro Vegni, director del Giro de Italia:

Otro de los que no se perdió de esta gala fue, el 'Tiburón' Vincenzo Nibali, ganador del Giro de Italia en 2013 y 2016: "Para mí, el Giro de Italia es un evento que une el país de norte a sur, tocando no solo las grandes ciudades, sino también los pequeños pueblos. Gané dos ediciones y para mí fueron emociones inolvidables, especialmente la de 2016 ganada junto a un equipo excepcional. El ciclismo es un deporte individual, pero sin un gran equipo detrás es imposible conseguir grandes resultados".

La Maglia Rosa del Giro de Italia 2024. Giro de Italia.

Historia de la Maglia Rosa

La Maglia Rosa, que identifica al líder de la clasificación general, se introdujo en el Giro de 1931. El primer corredor en llevarla fue Learco Guerra tras ganar la primera etapa de 1931, Milán-Mantova, el 10 de mayo de 1931.

A lo largo de 88 ediciones, 263 atletas han llevado la Maglia Rosa durante al menos una etapa en la historia del Giro.

El corredor que más días ha vestido la Maglia Rosa en la historia es Eddy Merckx, que la llevó durante 78 etapas, seguido de Francesco Moser con 57 y Gino Bartali con 50.

Eddy Merckx ostenta el récord de la secuencia más larga de Maglia Rosa consecutivas, 36 etapas.

Dos corredores han llevado la Maglia Rosa de la primera a la última etapa: Eddy Merckx en 1973 y Gianni Bugno en 1990.

La nación con más victorias de la Maglia Rosa es Italia, con 1.009: el último italiano en la Rosa fue Alessandro de Marchi, en la 4ª y 5ª etapa en 2021. A Italia le siguen Bélgica, con 164, y España, con 140.

La Maglia Rosa la han llevado atletas de 28 naciones diferentes.