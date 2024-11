"En Europa nos damos cuenta que no hay ciclistas colombianos buenos, no sirve ninguno"

El ciclismo colombiano no está pasando por su mejor momento y muestra de esto, son los resultados que se han conseguido en los últimos años en el territorio europeo. Egan Bernal fue el último en levantar un título en las tres grandes vueltas (Giro 2021) y desde allí, el protagonismo ha sido menos al que se había tenido nuestro país en los últimos 10 años.

Aunque muchas personas han buscado las verdadera razones de esta declive, cada vez son menos los jóvenes que llegan triunfando al ‘viejo continente’ y que, por ejemplo, para el 2025 solamente habrá un nuevo representante en el WorldTour: Diego Pescador, en el Movistar Team, y a la espera de las posibles salidas que se den de colombianos en la máxima división del pedalismo internacional.

En medio de este panorama, uno de los que habló fue el español Vicente Belda, quien en la década pasada estuvo siguiendo de cerca el ciclismo europeo, siendo uno de los descubridores de Nairo Quintana, antes de tomar su paso al Movistar Team.

“En Colombia, hay talento según dicen los periodistas. Una cosa es lo que escriben los medios colombianos o lo que puede decir mucha gente, y luego cuando tú estás allí ves la realidad. A un colombiano no puedes tenerlo tres meses o seis meses fuera de casa”, fueron las palabras que dejó el exciclista con el diario 'Marca'.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Tim de Waele/Getty Images

Publicidad

“Ahora yo creo que incluso en los equipos europeos, por no decir mundiales, no hay mucha credibilidad en ellos. Los resultados que están teniendo en el Giro de Italia sub 23, en el Tour del Porvenir o cuando vienen a correr a Europa, estamos viendo que no son buenos. Entonces si no son buenos, pues es difícil. Yo creo que necesitan modernizarse mucho y en Colombia siguen todavía los mismos directores de la época en la que inventaron el humo. Uno hace prueba a 15 ciclistas y no sirve ninguno”, declaró, con crudeza, Belda.

Eso sí, el propio Belda destacó lo que hizo Nairo Quintana y los números que tenía cuando lo descubrieron: “Cuando salió Nairo Quintana recuerdo que vimos unos datos asombrosos. Llegamos a pensar que se trataba de un error, así que repetimos la prueba y dio los mismos datos. Nairo estuvo tres años en los que le estuve ayudando en filosofía europea hasta que me hice representante de él y fichó por Movistar. Fue una esmeralda en bruto”.

Publicidad

Vicente Belda también ha sido recientemente nombrado en Colombia, por estar involucrado en el caso de dopaje de Miguel Ángel López.