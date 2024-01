Esposa de Jonas Vingegaard contó el sufrimiento que vive, producto del trabajo del ciclista danés

A sus 27 años, Jonas Vingegaard ya tienes dos Tour de Francia, una Vuelta al País Vasco y un Critérium del Dauphiné. Pero eso no es todo, ya que tiene varios segundos lugares como en la Vuelta a España y la Tirreno-Adriático. No es casualidad que sea visto como el mejor ciclista de la actualidad. Pero eso requiere una serie de esfuerzos y sacrificios no tan fáciles.

Prueba de ello fue lo contado por Trine, esposa del corredor danés, en entrevista con el portal 'BT', donde reveló una serie de detalles íntimos y del día a día. Sin duda, un relato que ha dado de qué hablar, especialmente porque 'abrió su corazón' y dejó claro lo que sucede y por lo que tanto ella como su hija Frida suelen pasar. No es para nada sencillo de adaptarse.

"La verdad es que no es bonito. Tengo claro y sé que debo ceder un poco con él (Jonas Vingegaard), pero nos quita mucho de nuestra vida. Gran parte del año lo paso con familia y amigos. Ellos me ayudan con Frida y, a veces, puedo tomarme un descanso. Estamos solas seis meses al año, así que mi círculo social es muy importante", expresó la cónyuge del danés.

Jonas Vingegaard y Sepp Kuss durante la edición 78 de la Vuelta a España. Getty Images

Esta es una muestra más de que no todo es como lo pintan, ni es 'color de rosa'. A pesar de que algunos solo ven el final y los frutos, no saben lo que hay detrás. El proceso que tanto los deportistas, en este caso Jonas Vingegaard, como los seres queridos deben llevar es complejo. Basta con leer dicho relato de Trine, el cual le ha dado la vuelta al mundo por lo crudo.

Publicidad

Ahora, en cuanto a lo deportivo, el nacido en Hillerslev (Dinamarca) renovó contrato con Jumbo Visma hasta 2028. Además se conoció que, para el 2024, podría repetir la fórmula de este año, es decir, disputar el Tour de Francia, donde defenderá su corona, y la Vuelta a España, en la que aspira a conseguir su primer título en esa grande. Viene de ser segundo.