Esteban Chaves y el ataque que asustó a Tadej Pogacar, en la etapa reina de la Vuelta a Cataluña

Jornada llena de noticias en la Vuelta a Cataluña 2024 . Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ganó la etapa reina y acaricia el título de campeón ; Egan Bernal (INEOS Grenadiers) brilló, fue segundo en la fracción y se metió en el podio de la general ; y Nairo Quintana (Movistar Team) sufrió una caída y perdió tiempo. Pero otro que dio de qué hablar fue Esteban Chaves.

El ciclista colombiano del EF Education EasyPost dio espectáculo en la montaña. A falta de 65 kilómetros para la meta, se la jugó, aceleró y puso contra las cuerdas a varios de los favoritos, que no se venían venir esa estrategia. De hecho, nadie le siguió a rueda y, por el contrario, aguardaron en su lugar, llevando un ritmo más tranquilo y regular durante el ascenso.

"Aparece Esteban Chaves, se mueve, toma la iniciativa, aprovechando que es un corredor ligero y liviano, que cuenta con una buena arrancada. Es una estrategia sagaz y vivo para competir, con buena lectura de sus rivales y esperamos si quizá busca compañía", afirmó Santiago Botero, reconocido exciclista nacional, en la transmisión en vivo de Caracol Sports.

Pero no fue el único. Jhon Jaime 'JJ' Osorio también se pronunció y afirmó que "sería interesante alguna propuesta similar por parte de Harold Tejada (Astana Qazaqstan), en especial por la pelea en la clasificación de la montaña. Allí, el nacido en Pitalito puede intentar sumar". Eso sí, de inmediato, Santiago Botero explicó por qué, tal vez, no era tan buena idea.

Publicidad

"Lo que pasa es que es una subida dura que no da pie a que se mezcle. Un corredor que no esté en su mejor momento y no sea escalador nato, es difícil. Los dígitos y la inclinación ponen a cada uno en su sitio y cada quien pedalea como puede hasta el final", puntualizó el campeón del mundo de contrarreloj, en la edición del 2002, dando una contundente opinión.

Esteban Chaves, ciclista colombiano del EF Education EasyPost, en acción de carrera de la Vuelta a Cataluña 2024 Getty Images

Finalmente, el pelotón pudo controlar a Esteban Chaves, quien cruzó la meta en el puesto número 26, a cinco minutos y 26 segundos del ganador, y detrás de sus compatriotas Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), a 5' 19''; Einer Rubio (Movistar Team), a 3' 52''; y, por supuesto, de Egan Bernal, que se lució, con su segundo lugar, superando a Mikel Landa, tercero.

Publicidad

De igual manera, 'el Chavito' marcha en la posición 24, a 14 minutos y 19 segundos del esloveno en la clasificación general con la ilusión de terminar en el Top 20 de la Vuelta a Cataluña. Y es que el 'escarabajo' no ha desentonado, hasta el punto de que es el mejor de su equipo (EF Education EasyPost), superando a Sean Quinn, Hugh Carthy, Darren Rafferty y más.