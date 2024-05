Juan Sebastián Molano la pasó mal en el Giro de Italia: explicó por qué no ganó la etapa 11

Juan Sebastián Molano ha estado tan cerca, pero tan lejos de celebrar en el Giro de Italia 2024 . En la etapa 3, cruzó la meta de 11; posteriormente, fue tercero en la jornada nueve; y, por último, el miércoles 15 de mayo, en la fracción 11, se hizo con el quinto puesto. Poco a poco, se acerca al premio mayor, pero no es fácil y así lo reveló. Allí, dio detalles de lo ocurrido en el embalaje final.

Jonathan Milan (Lidl Trek) se llevó la victoria, con un tiempo de 4h 23' 18'', superando a Tim Merlier (Soudal Quick Step) y Kaden Groves (Alpecin Deceuninck). Ahora, el belga fue descalificado por no haber respetado su carril y hacer un movimiento peligroso. De hecho, el colombiano le reclamó, levantando la mano. Justamente, de ese tema, se pronunció el 'cafetero' y dio varios detalles.

"Fue una llegada muy estresante, tengo buenas piernas, pero no se abre el huequito. Vamos a ver los próximos días. Esta vez, taté de arrancar de lejos, pero al final me arrinconaron mucho y no se dio, pero así es el esprint", afirmó Juan Sebastián Molano, en entrevista con Ricardo Orrego, enviado especial de Caracol Sports y jefe de deportes. Pero no fue lo único y reveló que se ilusionó.

"Venía de atrás y así quería hacerlo porque se planteó de esa manera con el equipo. Es una locura, estás con la sangre caliente, adrenalina al tope y al ver la meta cerca, me emocioné, pero bueno, así es el ciclismo", sentenció el nacido en Paipa, de 29 años. Para su fortuna, aún quedan algunas oportunidades para los velocistas y se enfocará en prepararse para ello y buscar el triunfo.

Juan Sebastián Molano, ciclista colombiano. Getty Images

Por supuesto, Juan Sebastián Molano no se olvidó de su líder, Tadej Pogacar. "Pasamos un día más, lo importante es que él está bien también y eso nos deja tranquilos", puntualizó el colombiano. Recordemos que el esloveno es el líder de la clasificación general , con la 'maglia rosa', con 41h 09' 26'', seguido de Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe) y Geraint Thomas (INEOS Grenadiers).