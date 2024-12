Jugadores de Selección Colombia: día, hora y dónde ver EN VIVO sus partidos de este fin de semana

Se viene un nuevo fin de semana y las miradas de los amantes del fútbol de nuestro país estarán puestas en la mayoría de los jugadores de la Selección Colombia, donde muchos tendrán acción con sus clubes, mientras que otros ya finalizaron temporada y comenzaron sus vacaciones.

Uno de los atractivos principales del fin de semana será el partido de vuelta de la Copa Betplay, cuando Atlético Nacional del histórico David Ospina visite al América de Cali con una ventaja de 3-1 en el duelo de ida. Por otro lado, James Rodríguez se volverá a ver la cara con el Real Madrid , por liga española y los colombianos Yaser Asprilla y Jhon Solís visitarán al Mallorca de Johan Mojica.

Por eso, en Gol Caracol le traemos la programación de los futbolistas colombianos, este fin de semana, en las mejores ligas del mundo.

Así jugarán los futbolistas de Selección Colombia, este fin de semana:

ARQUEROS

Camilo Vargas: Atlas - eliminado en la liga MX.

Álvaro Montero: Millonarios - Eliminado liga Betplay.

David Ospina

Partido: América de Cali vs. Atlético Nacional

Día: domingo 15 de diciembre

Hora: 5:00 p.m.

Transmisión: televisión cerrada.

DEFENSAS

Carlos Cuesta

Partido: Club Brujas vs. KRC Genk

Día: domingo 15 de diciembre.

Hora: 10:00 a.m.

Transmisión: no será transmitido para Colombia.

Juan David Cabal: Juventus - Lesionado de Ligamento Cruzado anterior

Jhon Lucumí

Partido: Juventus vs. Bolonia

Día: domingo 15 de diciembre.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Johan Mojica

Partido: Mallorca vs. Girona

Día: sábado 14 de diciembre.

Hora: 10:015 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

David Ospina, guardameta de Atlético Nacional, en los actos protocolarios de un partido de la Liga BetPlay II-2024 AFP

Santiago Arias: Bahía FC - No juega hasta enero

Cristian Borja

Partido: Monterrey vs. América

Día: domingo 15 de diciembre.

Hora: 8:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Yerry Mina

Partido: Cagliari vs. Atalanta

Día: sábado 14 de diciembre.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar.

Dávinson Sánchez

Partido: Galatasaray vs. Trabzonspor

Día: lunes 16 de diciembre.

Hora: 1:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: no habrá transmisión para Colombia.

Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, brilló en partido de la Europa League Getty Images

Daniel Muñoz

Partido: Brighton vs. Crystal Palace

Día: domingo 15 de diciembre.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium, ESPN 2.

MEDIOCAMPISTAS

Kevin Castaño: Krasnodar - No juega más este año

Sebastián Gómez: Coritiba - No juega más este año.

Jhon Arias: Fluminense -No juega más este año.

Juan Fernando Quintero

Partido: Racing vs. River Plate

Día: sábado 14 de diciembre.

Hora: 7:15 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.

James Rodríguez

Partido: Rayo Vallecano vs. Real Madrid

Día: sábado 14 de diciembre.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia)

Transmisión: Disney+ Premium.

James Rodríguez volvió a ser expuesto. Foto: Rayo Valecano.

Richard Ríos: Palmeiras - No juega más este año.

Gustavo Puerta

Partido: Coventry City vs. Hull City

Día: sábado 14 de diciembre.

Hora: 7:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será transmitido

Juan Camilo Portilla

Partido: Talleres de Córdoba vs. Newells

Día: domingo 15 de diciembre.

Hora: 5:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional.

Matheus Uribe: Al-Sadd - No juega más este año.

Jorge Carrascal: Dinamo Moscú - No juega más este año.

DELANTEROS

Jhon Córdoba: Krasnodar - No juega más este año.

Luis Díaz con el Liverpool de Inglaterra - Foto: Nikki Dyer - LFC/Liverpool FC via Getty Images

Jhon Jader Durán

Partido: Nottingham Forest vs. Aston Villa

Día: sábado 14 de diciembre.

Hora: 12:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.

Luis Díaz

Partido: Liverpool vs. Fulham

Día: sábado 14 de diciembre.

Hora: 10:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.

Rafael Santos Borré: Sport Club Internacional - No juega más este año.

Carlos Andrés Gómez

Partido: Rennes vs. Angers

Día: domingo 15 de diciembre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.