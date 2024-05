Nairo Quintana: "Ser segundo en el Giro de Italia, sabe bien; agradezco esta oportunidad"

Nairo Quintana , a sus 34 años, volvió a dejar el nombre de Colombia en alto. Como lo ha hecho a lo largo de su carrera, esta vez no fue la excepción y se lució en la etapa reina del Giro de Italia , con un espectacular segundo lugar. Solo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) pudo superarlo , pero, poco y nada importó eso, ya que el boyacense no cabe de la dicha y mostró su felicidad, tras el final.

"Era una etapa que me gustaba, con mucho desnivel. Para mí, es un gran logro. Venía diciendo, desde el primer día que empezó el Giro de Italia, que con el paso de los días, me iba a sentir mejor. Este año ha sido difícil, pero estamos aquí", afirmó de entrada 'el Cóndor', en declaraciones para los diferentes medios de comunicación presentes en la 'corsa rosa'. Pero no fue lo único que dijo.

Nairo Quintana fue descalificado del Tour de Francia 2022 , luego de que la UCI (Unión Ciclista Internacional) afirmara que le había encontrado tramadol en dos muestras de sangre. Eso generó que su vínculo con el Arkéa Samsic llegara a su final, quedara sin equipo y no pudiera correr en el WorldTour por más de un año. Movistar Team apareció, le abrió las puertas y terminó el calvario.

Por eso, tan humilde como siempre y mostrando su grandeza, agradeció a la escuadra telefónica. "Igual, esto sabe bien, sabe rico. Agradezco a mi equipo por lo que se hizo, las oportunidades que me han dado, traerme, nuevamente, a casa", añadió. Y, por supuesto, no podía olvidarse de 'Pogi', quien firmó una presentación para enmarcar, sumando una más a su extensa lista de triunfos.

Nairo Quintana, en la etapa reina del Giro de Italia. /AFP

"Emocionante, qué más puedo decir. Una pena no haber terminado primero, pero Tadej Pogacar es muy fuerte y se le vio sólido. Quería ganar y no se dio, pero lo intentamos, trabajando bien en equipo y esperamos seguir de esa manera. Tadej Pogacar es un gran corredor, puede ganar todo lo que quiera y se proponga", puntualizó, en medio del cansancio que sentía por darlo todo.

Por último, reveló lo que le dijeron desde el equipo español, que querían verlo alzando los brazos. "Me decían que acelerara más, pero tenía claro que las rampas finales eran difíciles y no sabía lo que podía pasar. Lo di todo, me vacié demasiado, intentando que no me alcanzara (Tadej Pogacar), pero al final lo hizo y tuve que regular", sentenció Nairo Quintana, un orgullo para Colombia.