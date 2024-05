Nairo Quintana término el Giro de Italia y le habló a quienes "no daban un peso por él"

Nairo Quintana está viviendo un sueño. Atrás quedaron las sanciones de la UCI (Unión Ciclista Internacional) , los señalamientos por tramadol, el no conseguir equipo y tener que entrenarse por su cuenta, día a día. Este domingo 26 de mayo, finalizó otra gran vuelta. Movistar Team le abrió las puertas, lo llevó al Giro de Italia 2024 y el 'Cóndor' respondió a lo largo de las 21 etapas disputadas.

Por eso, lo vivido y más razones, esta 'corsa rosa' tuvo un valor muy especial. Así lo expresó, en entrevista exclusiva con Ricardo Orrego, jefe de deportes y enviado especial de Caracol Sports. Allí, el 'escarabajo' dejó ver su alegría. "Tiene su motivo. Después de que nadie creía ni daba un peso por mí, y la valentía que nos ayudaron a impulsarme hacia adelante, hacen que estemos aquí", dijo.

"Ya pude completar otra grande del ciclismo a un buen nivel, lo cual es satisfactorio y motivo, realmente, de mucha emoción. De aquí parten nuevas cosas y proyectos que quiero vivir y disfrutarlos y seguir haciendo algo importante", añadió Nairo Quintana. Y es que, en algún punto, se pensaba que no íbamos a volver a verlo en acción en el World Tour, pero jamás bajó los brazos y luchó.

Nairo Quintana en la previa a la etapa 21 del Giro de Italia 2024. Dario Belingheri/Getty Images

" Siempre pensé que podía, pero llevarlo a la realidad era una distancia que no se puede predecir , solamente es el hoy, estar aquí y tener el sentimiento de que se podía, es una realidad y se puede hasta oler, es emocionante", afirmó el colombiano. Recordemos que su labor en este Giro de Italia fue la de gregario de Einer Rubio y cazador de victorias, siendo segundo en la etapa reina.

Por último, Nairo Quintana aprovechó la oportunidad para agradecerle a todos, entre ellos su familia e incluso a quienes lo criticaron. "A todos agradezco, incluso a los críticos, porque me hacían levantarme con valentía para demostrar que no era lo que pensaban. Estamos pedaleando y gracias a quienes me ayudaron a trabajar, desde muy temprano hasta tarde", sentenció el 'escarabajo'.