Nairo Quintana "admira y respeta" a Tadej Pogacar: contó qué hablaron en el Giro de Italia

Nairo Quintana está disfrutando del Giro de Italia 2024 . En su regreso a las grandes vueltas, ha dejado buenas sensaciones, llegando incluso a pelear por una que otra victoria de jornada. Pero no se le ha dado, debido al alto nivel del pelotón. De hecho, en la etapa reina, cruzó la meta de segundo, detrás de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) , quien le aguó la fiesta sobre el final.

Justamente, el pasado jueves 23 de mayo, previo al inicio de la fracción, el boyacense compartió un corto momento con el esloveno. De dicha reunión, se conocieron algunas fotografías. Razón por la que se le preguntó al 'Cóndor' por lo que hablaron y reveló los detalles de dicha conversación, dejando claro que hay una admiración y un respeto mutuo. Fue un encuentro entre grandes'.

"Siempre hay mucha simpatía y admiración por estos campeones, esta nueva generación, me divierte y me siento contento de hacer parte de este grupo; se les respeta y admira, pero me gustaría ganar", afirmó Nairo Quintana, en entrevista con Ricardo Orrego, jefe de deportes y enviado especial de Caracol Sports. Pero no fue lo único y analizó lo que puede ser la etapa 19, este viernes.

"No se sabe qué es mejor y qué es peor; al final, cuando es una fuga numerosa, se da una selección y quedan los hombres que son. No será un día fácil, de las más peleadas en el Giro de Italia y solo espero estar ahí o algún compañero. No van a llegar muchos, así que no será tan peligroso, pero tenemos que estar atentos al punto de llegada, de ataques y armar la fuga de la fuga", dijo.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y Nairo Quintana (Movistar Team), en el Giro de Italia 2024 Getty Images

Eran 157 kilómetros de recorrido en total, entre Mortegliano y Sappada, donde hubo dos puertos de segunda y uno de tercera categoría. " Es un día complicado, donde no puedes guardar fuerzas, los rivales son varios , hay que hacer desgaste para entrar en la fuga y será complicado, entonces se irá viendo poco a poco y definimos con los compañeros", sentenció el corredor colombiano.