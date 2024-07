Impactante relato del único testigo de la muerte de André Drege en el Tour de Austria

El mundo del ciclismo está de luto luego del fallecimiento del corredor André Drege, tras las múltiples heridas que sufrió por una fuerte caída en la etapa 4 del Tour de Austria. Los mensajes de condolencias no se hicieron esperar, sin embargo, las palabras más impactantes las dijo el único testigo del hecho fatídico.

Se trata de Jaka Primozic, quien compartió una emotiva historia en su cuenta oficial de Instagram. “Como único testigo, no puedo explicar lo devastado que estoy. Esto no debió suceder, pero no fue culpa de nadie. Daría cualquier cosa por poder cambiar algo y que esto no hubiera sucedido. Mis pensamientos están con su equipo y su familia. Que descanse en paz. No puedo decir que te conocía, pero compartimos la misma pasión y te llevaré por siempre en mi corazón”, dijo el ciclista esloveno.

Drege se encontraba descendiendo una montaña conocida como Grossglockner y Primozic era su único acompañante en el momento que se accidentó. Tan pronto se dio a conocer la noticia, los equipos se pronunciaron en las redes sociales lamentando el hecho.

André Drege, ciclista noruego. Team Coop - Repsol.

Este suceso es un duro golpe para un pelotón que hace un año sufrió la perdida de Gino Mader, quién falleció en el Tour de Suiza luego de una caída por un barranco.

Publicidad

Drege, de apenas 25 años, militaba en el Coop Repsol y según varios medio especializados en ciclismo, ya tenía todo listo para firmar con el Jayco AlUla. Lo cierto es que el Tour de Austria tuvo su quinta etapa este domingo, pero de puro transito, protocolo y homenaje al pedalista noruego. La clasificación final quedó tal cual como en la cuarta jornada, dejando al colombiano Brandon Rivera como subcampeón.

Tal fue el impacto de la notica, que este domingo, los ciclistas del Tour de Francia le rindieron un homenaje a Drege antes de tomar la partida en Troyes.