Isabel Sosa, de Soacha a querer brillar en la Selección Colombia de mountain bike

Con tan solo 14 años, Isabel Sosa se ha convertido en una de las figuras más prometedoras del Mountain Bike (MTB) en Colombia, siendo la bicampeona nacional y comenzando ya procesos con la Selección Colombia, dejando más que claro que sus objetivos son grandes, buscado participar en un mundial y en unos Juegos Olímpicos, como su referente que es Mariana Pajón .

A pesar de su corta edad, esta joven deportista ha demostrado una disciplina y dedicación que la han llevado a conquistar títulos locales, departamentales y nacionales. “Isabel Sosa primeramente es una niña común y corriente, pero tiene otra faceta, que es su interés por el ciclismo”, comentó la propia joven, mostrando su sencillez y madurez a pesar de no haber cumplido todavía ni la mayoría de edad.

Contado por la misma Isabel en diálogo con Gol Caracol, comenzó en el ciclismo gracias a la inspiración de su hermano mayor, quien fue el primero en introducirla a este deporte. "Yo a los 10 años no sabía montar bicicleta, pero mi hermano me incentivó a que aprendiera, a él le gustaba mucho el deporte y me convenció para empezar a entrenar con él".

Publicidad

Sosa recuerda cómo poco a poco el MTB pasó de ser solamente un deporte para convertirse en su mayor pasión, asegurando que: “Me enamoré del deporte porque descubrí que más allá del sacrificio de entrenar, es muy bonito conocer personas, lugares y convivir con el ambiente, así que me enamoré de este deporte”. Cabe destacar que la deportista pasa sus días de entrenamiento en Soacha, Cundinamarca, donde junto con su entrenador Wilson Briceño y sus compañeros de equipo se prepara para lo que será su primera convocatoria oficial con la Selección Colombia de MTB.

“La primera convocatoria fue a inicios de este mes, para unos juegos. Fui invitada para conocer cómo son las selecciones, pero ahora me llegó la convocatoria juvenil para una preselección, que será en ocho días”, señaló Sosa en la tarde de este martes 29 de octubre.

Publicidad

Isabel Sosa, joven promesa del MTB colombiano. Foto: Archivo personal.

A pesar de haber cosechado varios de los títulos más importantes en Colombia, Isabel no se olvida de quienes la han acompañado en todo su camino al éxito: sus padres, su hermano, su abuela, y otros colaboradores como Jairo, Juan y Cristian, que aportan desde el gimnasio, la fisioterapia y la suplementación: “Muchos dan su granito de arena para que Isabel sea esa campeona”, expresa con gratitud, sin dejar de lado el apoyo de la Comisión y la Liga de Bogotá.

La joven promesa tiene objetivos claros en su vida deportiva, dentro de los cuales asegura que tiene el potencial para llegar a grandes éxitos, teniendo como referentes al campeón mundial suizo Nino Schurter, de quien destaca su “persistencia y disciplina”, y a la ya leyenda colombiana y mundial Mariana Pajón, que aunque no la conoce en persona afirma qué: “sé que es una persona sencilla. Creo que lo más importante antes de ser campeón es ser una buena persona, y eso lo tengo muy claro”.

“Me encantaría ser campeona Panamericana, creo que tengo el potencial para lograrlo. Un sueño más grande es participar en un mundial o unos Juegos Olímpicos”, finalizó Isabel Sosa en medio de seguridad y valentía.