Iván Ramiro Sosa se despidió del Movistar: tiene nuevo equipo y no es del World Tour

La temporada de ciclismo ya llegó a su fin y por eso los equipos han empezado a moverse en el mercado de fichajes y la noticia de este viernes tiene que ver con un colombiano. Se trata de Iván Ramiro Sosa , quien le dijo adiós al Movistar Team y firmó con otra escuadra para el próximo año.

Sosa, de 26 años y oriundo de Pasca, es la nueva incorporación del Kern Pharma, de la categoría Pro Team, es decir, la segunda división del ciclismo mundial. Eso sí, el colombiano no se mueve de España, puesto que el equipo tiene como sede las localidades de Orcoyen y Tarrasa, en el país ibérico.

"Iván Sosa, talento colombiano para el Equipo Kern Pharma. El cundinamarqués se convierte en nuestro sexto fichaje para 2025", se lee en la publicación de la escuadra española en la red social 'X'.

"Estoy muy agradecido al Equipo Kern Pharma por esta oportunidad. Creo que mi reto más grande lo tengo conmigo mismo en volver a tener un nivel muy bueno que me permita disputar las carreras. Sé que juntos y trabajando duro podemos llegar a ese objetivo”, dijo de entrada el 'escarabajo'.

“En estos últimos años he aprendido mucho y también he tenido momentos malos, como todo deportista, pero todavía tengo mucho que ofrecer. Hoy en día el deporte requiere bastante sacrificio y ese apoyo extra que te brinda el equipo se agradece. Aunque después las cosas no salgan, tener ese respaldo ya es una motivación y te hace sentirte más acompañado, y aquí lo he encontrado. Llego con muchas ganas de trabajar para aprovechar la oportunidad al máximo y darle muchas satisfacciones al equipo”, añadió Sosa.

El Kerna Pharma es uno equipo que promueve el talento español joven y en el remate de este 2024 sonó mucho gracias a Pablo Castrillo, ciclista que dio la sorpresa y ganó dos etapas de la Vuelta a España.

Curiosamente, Castrillo fichó por el Movistar Team, por lo tanto, los 'telefónicos' y los 'farmacéuticos' hicieron una especie de canje.

Palmarés de Iván Ramiro Sosa

2018



1 etapa de la Vuelta al Táchira

Tour de Bihor, más 1 etapa

Adriatica Ionica Race, más 1 etapa

Tour de Sibiu, más 1 etapa

Vuelta a Burgos, más 1 etapa

1 etapa del Tour del Porvenir

2019



1 etapa de la Ruta de Occitania

Vuelta a Burgos, más 2 etapas

2020



1 etapa de la Vuelta a Burgos

2021



Tour La Provence, más 1 etapa

2022