Johan, el 'canelo' del ciclismo que cautivó a Nairo Quintana durante entrenamiento

El ciclista colombiano Nairo Quintana sigue afinando para su debut en la temporada 2024 del WorldTour y este lunes 22 de enero realizó un entrenamiento bastante especial, ya que salió a rodar con un grupo de jóvenes pedalistas.

Y Quintana Rojas, que volverá a representar los intereses del Movistar Team, quedó cautivado con la historia del menor Johan Rubio, mejor conocido como el 'canelo'. Inclusive, el reconocido pedalista colombiano tomó la decisión de grabar con su celular el testimonio de rubio para luego compartirlo con sus seguidores de Instagram.

"Aquí tenemos a un gran futuro campeón. Toca llevarlo siempre apretado, pero lo conozco de una vez que llegué a un pueblo y él estaba pequeñito", dijo 'Nairoman' antes de entregarle el protagonismo al joven Rubio.

"Hola a todos, muchos me conocen como el 'canelo'. Desde el primer momento en el que Nairo me ayudó, ha sido un cambio muy grande en mi vida porque antes no tenía los recursos para competir y ahora puedo hacerlo", dijo el menor.

Johan Rubio durante entrenamiento con Nairo Quintana. Instagram: @nairoquincoficial

Nairo Quintana y su puesta a punto para el Campeonato Nacional de ciclismo

Después de un provechoso paso por Europa para hacer parte del campamento de preparación del Movistar Team, el colombiano Nairo Quintana regresó a Colombia para compartir con su familia y continuar la preparación deportiva con miras a su primera prueba de este 2024.

Y es que Quintana comenzará con su calendario de competencias en los próximos días. Específicamente, en el Campeonato Nacional de ciclismo, que también contará con la presencia de otros reconocidos pedalistas de nuestro país como Egan Bernal, Esteban Chaves, Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita, entre otros.

Daniel Felipe Martínez (izq.), Esteban Chaves (cen.) y Nairo Quintana (der.), en el Campeonato Nacional de Ciclismo Federación Colombiana de Ciclismo

¿Cuándo debutará Nairo Quintana con el Movistar Team?

Tras competir en el Campeonato Nacional de ciclismo, se espera que 'Nairoman' se sume al equipo de corredores que elija Eusebio Unzué para disputar el Tour Colombia, que volverá a realizarse después de cuatro años de ausencia.

Posteriormente, Quintana viajará a Europa para competir en otras pruebas preparatorias que hará antes de disputar el Giro de Italia y la Vuelta a España.