Mathieu van der Poel 'picante' con Wout van Aert: "No me preocupa y tampoco me trasnocha perder"

Luego de una racha de 10 victorias consecutivas en la Copa Mundo de ciclocrós , el neerlandés Mathieu van der Poel se quedó sin ganar en la prueba más reciente que se realizó en la ciudad español de Benidorm.

Es más, Van der Poel terminó en el quinto puesto y fue superado por su gran rival: el belga Wout van Aert, que subió a lo más alto del podio al registrar una marca de tiempo de 1 horas, 1 minuto y 6 segundos.

Tras esto, el corredor del Alpecin-Deceunink compartió sus sensaciones con los medios de comunicación y las palabras no pasaron desapercibidas.

"Fue una competencia dura y no tenía frescura en las piernas como en otras ocasiones. Aún, pensé que podría ganar", empezó diciendo.

Y también habló de la racha positiva que perdió en Benidorm.

"Realmente, no me molesta. Me gusta ganar, pero también tenía claro que en algún momento no se iba a dar. Esta carrera (la de Benidorm) es muy complicado y al final quedo satisfecho con el resultado que obtuve", sumó.

Por último, habló de la caída que sufrió en esta prueba.

"Es una pena, pero no me hizo tanto daño. Creo que me dejará secuelas, mi hombro está bien y continuará entrenando. Esto no me trasnocha y creo que es mejor tener mala suerte ahora, que en lo vendrá para mí en el resto de la temporada", finiquitó.

Mathieu van der Poel durante competencia de ciclocrós. Getty Images

¿Cuáles han sido las carreras que ha ganado Mathieu van der Poel en la Copa Mundo de ciclocrós?

Este ciclista ha dominado la temporada de competencias de esta modalidad del ciclismo y basta con mencionas las 10 pruebas que ganó entre finales del año pasado y comienzos de este año: Herentals, Mol, Antwerpen, Gavere, Diegem, Loenhout, Hulst, Baal, Koksijde y Zonhoven.

¿Cómo va Mathieu van der Poel en el ranking mundial de la UCI?

Por el momento, este ciclista neerlandés se encuentra ubicado en la séptima casilla del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con un total de 4.163 unidades. Entretanto, el esloveno Tadej Pogacar se mantiene en el primer puesto de esta clasificación con un acumulado de 7.682 puntos.