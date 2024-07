Jonas Vingegaard lo tiene claro: ¿Va a la Vuelta a España, tras correr el Tour de Francia?

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) , doble ganador del Tour de Francia y segundo en la edición que finalizó este domingo en Niza, aseguró que no participará en la próxima edición de la Vuelta a España que comienza el 17 de agosto en Lisboa.

"No voy a correr La Vuelta, es una carrera que me gusta, pero este año no estaré presente. Después de un año difícil tengo que descansar y ya veremos qué carreras hago hasta final de temporada", dijo Vingegaard en la rueda de prensa del podio del Tour.

Vingegaard fue segundo en la Vuelta 2023 en un podio copado por los hombres del Visma. El maillot rojo se lo llevó el estadounidense Sepp Kuus y la tercera plaza, el esloveno Primoz Roglic.

Jonas Vingegaard, segundo en la general detrás de Tadej Pogacar al término del Tour de Francia este domingo, consideró que está "quizá más orgulloso de este segundo puesto" que de sus victorias, después de haber sufrido graves lesiones en un accidente en abril.

"Cuando mire atrás en unos días y reflexione, quizá este más orgulloso de este segundo puesto que de mis victorias", estimó el danés en conferencia de prensa tras la contrarreloj final entre Mónaco y Niza, en la que también fue segundo detrás del esloveno.

Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, tras el final de la etapa 21 del Tour de Francia 2024 AFP

"En circunstancias normales, estaría decepcionado con mi Tour de Francia. Pero, después de todo lo que me ha pasado estos meses, no puedo sentirme así", aseguró el danés, ganador de la 'Grande Boucle' en 2022 y 2023.

"Me gustaría volver al Tour de Francia y ganarlo de nuevo. El Tour de Francia es la carrera que más me gusta, la más bonita; tiene algo especial. Creo que el maillot amarillo es el más bonito del ciclismo en carretera", aseveró.

Vingegaard, segundo en la general de la última Vuelta a España, descartó la posibilidad de participar este año en la ronda española.