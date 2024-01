Mathieu van der Poel reveló su mayor objetivo para la temporada 2024: lo tiene entre ojos

Mathieu van der Poel es uno de los hombres más importantes en el mundo del ciclismo y en este 2024, el neerlandés tiene grandes expectativas para seguir engordando su palmarés y, sobre todo, alcanzar competencias que no ha podido ganar. Luego de ganar la prueba de Nys, en el CX, habló del gran sueño que tiene para esta temporada.

“Dios, elegir una sola cosa sería difícil. Pero aún así apostaría por un título olímpico. Eso solo ocurre una vez cada cuatro años", fueron las palabras del corredor europeo en diálogo con 'Wielerflits'.

Cabe recordar que Van der Poel tendrá que defender su título de la París-Roubaix y la Milán-San Remo, en cuanto a monumentos se refiere. Pero, su gran reto también será mantener la camiseta arcoíris que lo representa como campeón del mundo.

El neerlandés tendría la posibilidad de pelear por la medalla de oro en las olimpiadas tanto en el MTB, como en la prueba de ruta: “Esa es una pregunta aún mejor. Todavía no he decidido si voy a hacer ambas cosas o no”.

“Ciertamente no me puedo quejar, últimamente he estado en muy buena forma. Es importante seguir así hasta que regrese a España”, concluyó.

Mathieu van der Poel durante competencia de la Copa Mundo de ciclocrós. AFP

¿Cómo será el calendario de Mathieu van der Poel en la temporada 2024?

Para esta temporada, el hombre del Alpecin-Deceuninck se dedicará de lleno a las carreras de un día, priorizando los monumentos y las clásicas en el ciclismo mundia; aunque se habla de una posible participación en la Vuelta a España, carrera que dependerá de los resultados que consiga el hombre de 28 años.

Dentro de lo planeado, Van der Poel estaría en la Vuelta al Algarve, Tirreno-Adriático, Milán-San Remo, Gent Wevelgem, Tour de Flandes, París Roubaix, Mundiales de Ciclismo y Juegos Olímpicos.

¿Cómo le ha ido a Mathieu van der Poel en la temporada del cyclocross?

Hasta ahora, el pedalista neerlandés ha paticipado en ochos carrera de la temporada de cyclocross y en todas ha salido victorioso; tres de estas carreras fueron correspondientes al calendario de la Copa del Mundo: (Gavere, Antwerpen y Hulst), además, ha mostrado su superioridad respecto a Wout van Aert y Tom Pidcock.