Miguel Ángel López y el detalle que falta para volver a competir: hay novedades en su caso

Miguel Ángel López ha vivido un año para el olvido. El 24 de julio de 2023, en el Tour de Panamá, fue la última vez que se le vio en acción. En ese momento, llegó una dura sanción por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la ilusión de seguir ganando y dominando cuanta carrera disputaba, se desvaneció. Dicho castigo se dio a causa de la investigación de la 'Operación Ilex'.

El protagonista en ese caso es el médico Marcos Maynar Mariño y sus vínculos con presuntos dopajes a ciclistas de primer nivel. Uno de los señalados era 'Supermán', luego de recordar su paso en el Astana Qazaqstan, en 2022. De hecho, en el comunicado de la UCI hablan de "posible infracción de las normas antidopaje por uso y posesión de una sustancia prohibida previo al Giro 2022".

El ciclista colombiano empezó con su defensa, hasta que el 9 de febrero de 2024, el Juzgado de Cáceres, España, retiró su imputación. "Se dictó un sobreseguimiento provisional para el exmasajista del Astana y otros dos investigados por el tema Ilex, mientras que Miguel Ángel López quedará desvinculado", se leyó en el informe. Desde entonces no se sabía nada, pero hay nuevos detalles.

Este martes 7 de mayo, en medio de la transmisión de la etapa 4 del Giro de Italia 2024, por Caracol Sports, Georgina 'Goga' Ruiz Sandoval afirmó que "hasta donde sabemos, ya no hay nada que investigarle. Algunos testigos han hecho su declaración y no han vinculado ni involucrado a 'Supermán' en nada que tenga una sanción en las cortes en España". Pero no fue la única que habló.

Miguel Ángel López, ciclista colombiano, quien fue desvinculado de las investigaciones por presunto dopaje Getty Images

Publicidad

Jhon Jaime 'JJ' Osorio añadió: "Ya está fuera de la investigación. Ahora la UCI, le da la suspensión provisional y no se la ha quitado. La suspensión se la pusieron, cuando salió involucrado en aquella investigación, pero ya ahorita deberían ver porque ya no está vinculado. La Unión Ciclista Internacional aún no se pronuncia y el año va corriendo, entonces habrá que esperar qué pasa".

Para finalizar, 'Goga' sentenció que "a mitad de año, es difícil que se pueda involucrar con un equipo en Europa, pero el Team Medellín está esperando y han hecho buenas cosas" . Cabe aclarar que la próximo carrera que el Team Medellín tiene en carpeta es el Gran Premio New York City, programado para el 19 de mayo. Eso sí, de seguro, Miguel Ángel López no estará en esta carrera.