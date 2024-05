Miguel Ángel López y su caso de dopaje, analizado al detalle: un abogado especialista habló

Este miércoles 29 de mayo, Miguel Ángel López recibió una dura sanción por parte de la UCI (Unión Ciclista Internacional). Allí, se dictó sentencia en su contra por el uso de sustancias prohibidas, lo que le acarrea un castigo de cuatro años de suspensión. De esa manera, 'Supermán' no podrá volver a la competencia oficial hasta el mes de julio de 2027, lo que ha causado un gran impacto.

Por eso, al respecto se han conocido toda clase de reacciones, como la de Andrés Charria, abogado especialista. En entrevista con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , analizó al detalle qué pasará con el ciclista colombiano, las opciones de que tiene de salir de dicho problema, cómo se dio esta medida tomada por las autoridades y más.

¿Qué análisis general hace del caso?

"Esto tiene varias partes: un caso policial penal, que es cuando le abren las maletas en el aeropuerto y salió bien librado, porque la justicia española dijo que no había nada; el otro es el laboral, en donde lo ganó, que fueron unos salarios que Astana dejó de pagar y al quedar absuelto, el deportista cobró esa parte; por último, el tema del dopaje, siendo sancionado por uso y posesión de las sustancias prohibidas".

¿Cuáles son los pasos a seguir en esto?

"Está condenado, en primera instancia, por cuatro años por la Unión Ciclista Internacional (UCI). ¿Qué puede pasar? El Astana va a decir: 've que sí tenía justa causa', entonces se abriría otra vez la investigación y que el equipo no pague. Son cargos muy oscuros, donde no está tan claro. El problema principal es de dopaje y tiene 30 días para apelar esa decisión y hacer una declaración para defenderse de las infracciones".

¿Cuál es la labor de la ITA?

"Dicen que usaron una sustancia prohibida, eso tiene conexiones con el tema laboral y policial. Ahora, deberán demostrar que tenía posesión de eso también. Hasta hace poco, los deportistas eran juzgados por las federaciones nacionales, pero no lo hacían por razones lógicas, entonces se creó la ITA (International Testing Agency), que es la primera instancia en el TAS, donde analizando esos casos de dopaje de entrada".

Miguel Ángel López, ciclista colombiano, sancionado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) AFP

¿Hay alguna esperanza?

"La ITA es la que termina sancionado a Miguel Ángel López, luego de las investigaciones respectivas. De esa manera, hay varias cosas que no ayudan, como que en Colombia no hay quien controle el dopaje, entonces hay una sospecha porque nadie revisa. La 'llama' de esperanza es lo ocurrido con María Luisa Calle, Robert Farah, Nairo Quintana, en fin, pero es difícil defender eso porque se debe demostrar la inocencia".

Entonces, ¿De qué dependerá?

"No conozco el procedimiento, pero probar que usted no tiene una sustancia prohibida, es complicado. Algo similar fue lo de Nairo, es que difícil, al tener que probar la inocencia. Cuando hay una muestra de orina o de sangre, es diferente, pero al no haber nada de eso, se habla de 'uso'. Es dura la situación, no voy a mentirles, pero habrá que ver qué pasa cuando se haga la apelación y así conocer el desarrollo".