Nairo Quintana volvió a recibir un pedido para la Vuelta a España: Enric Mas habló

El español Enric Mas aseguró que ha disfrutado los últimos días en el Tour de Francia , en los que buscó victorias de etapa, pero señaló que lo pasa mejor cuando persigue buenas clasificaciones para la general.

"Lo que vengo diciendo estos días, que he corrido de otra manera, que lo he disfrutado, pero que disfruto más cuando hago generales y estoy cerca del podio", dijo el ciclista del Movistar tras terminar la crono de Niza que culmina el Tour.

Mas afirmó que acaba el Tour "con las piernas bien, el ánimo también y la cabeza también", sensaciones que espera mantener en la Vuelta a España, donde volverá a luchar por la victoria. Allí, se espera que también esté Nairo Quintana, como el propio 'escarabajo' ha revelado.

"Me encantaría hacerlo bien. La carrera acaba también con una crono y que empieza en Telefónica, la sede del patrocinador. Sería genial hacerlo bien", dijo.

El ciclista mallorquín no se plantea por ahora ir a la Vuelta a ganar etapas: "Si no sale la general veremos si replanteamos algo, pero por ahora vamos a la general".

Nairo Quintana y Enric Mas, ciclistas del Movistar Team, en acción de carrera Getty Images

Desde el INEOS, de Egan Bernal, también reaccionaron al final del Tour de Francia

El español Carlos Rodríguez (Ineos), séptimo en la general final del Tour , señaló que aunque no ha conseguido los resultados esperados, termina "contento por la entrega y el esfuerzo realizado", y mostró su intención de "volver el año que viene mejor preparado".

"Confío en volver el año que viene al Tour, trataré de venir mejor preparado. También espero que me respete más la salud, esta vez a veces no me ha permitido exprimirme a fondo, como en semanas anteriores al Tour. Las cosas a veces salen y otras no", dijo el ciclista de Almuñecar tras concluir la crono final, en la que cedió 3.52 minutos respecto al vencedor y maillot amarillo, el esloveno Tadej Pogacar.

Con vistas al futuro inmediato, el líder del Ineos no cerró la puerta a la Vuelta a España, si bien la ronda española en principio no entraba en sus planes.

"En principio no estaba previsto que vaya a la Vuelta, pero tenemos que hablar, nunca se sabe", señaló.