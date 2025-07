Anthony Zambrano estalló y le pegó patada a rival que lo revolcó en Desafío Siglo XXI

Anthony Zambrano, medallista olímpico en Tokio 2020, volvió a protagonizar un 'rifirrafe', una pelea en el Desafío Siglo XXI de Caracol Televisión; le pegó una patada a un rival. Luego de culminar la prueba de 'Competencia y Bienestar' de este lunes 7 de julio, el oriundo de Maicao retó a un contrincante, que hace unos días, lo había revolcado en una competencia anterior.

Al ganador de la presea de plata en la categoría de los 400 metros masculinos, Andrea Serna, presentadora del famoso 'reality', le preguntó al atleta de 27 años si tenía algún recado para algún participante y éste no dudó en pronunciar unas palabras para un destinatario en especial: Leo, integrante del equipo Alpha.

"Sí, claro. Para el hombre supuestamente más fuerte de Alpha, que es Leo. Vuelve y se lo repito, el 'King Kong' soy yo. Me ve flaco, pero fuerte e inteligente. He competido con gente más fuerte que él, cada vez que voy a competencias veo a 10 mil o a 200 mil personas en una tribuna, y no me da miedo. Y ahora que estamos aquí, somos 32 competidores, no le voy a tener miedo. Eso me ayuda a mí a ser un rival más fuerte", expresó Zambrano ante la atenta mirada de todos.

Pero Leo no se quedó callado y le respondió a Anthony: "Yo estoy aquí con un objetivo principal y es personal, yo aquí no vine a competir con nadie ni tener rivales. Aquí el olímpico es él, la figura es él, yo soy una persona normal, agradecido con esta oportunidad, que me está viendo mi familia, que es lo que más agradezco. Y si él tiene una competencia conmigo pues la está teniendo conmigo, y si cree que es más fuerte que yo, que lo pongan mano a mano ahí si creen que me gana. Yo no me creo ni más ni menos que nadie aquí, no me voy a dejar afectar aquí de las críticas del compañero. Si él quiere competencia, aquí estamos para lo que sea".

Anthony y su equipo Gamma se retiraron a descansar después, pero Alpha y otra escuadra se quedaron conversando sobre el atleta guajiro, y Leo trajo a colación lo que pasó en un tramo de la competencia y en donde Zambrano le pegó una patada.

"Por ejemplo cuando salí de aquí, que era por abajo, yo saqué la cabeza, y me mandó una patada en la cara, por eso me quedé. Yo me contengo, así sea sin culpa, que me agrede, que me expulsen", expresó Leo.