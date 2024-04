¡Polémica en el ciclismo colombiano! Equipo desapareció por decisión del Ministerio del Deporte

¡Una mala noticia para el ciclismo colombiano! A través de un comunicado oficial, el Ministerio del Deporte anunció que finalizará el contrato del equipo Colombia potencia de la vida, el cual era financiado por parte del Gobierno Nacional. Los corredores afectados no se quedaron callados y expresaron su sentir, tras esta decisión.

""El Ministerio del Deporte, en cabeza de la ministra Luz Cristina López Trejos, tras analizar la estructura del contrato de apoyo a los equipos de ciclismo Colombia Potencia de la Vida, ha decidido, de común acuerdo con el Comité Paralímpico Colombiano, suspender su proceso de implementación debido a circunstancias de naturaleza jurídica que entraron en revisión. En las próximas semanas se comunicarán las decisiones tomadas tras el análisis jurídico y contractual del proyecto. Entendemos los inconvenientes que este proceso puede traer para los ciclistas y Para ciclistas; por eso trabajamos para dar respuesta a sus inquietudes lo antes posible", se lee en la misiva de 'cartera' deportiva del gobierno colombiano.

Como era de esperarse, a los ciclistas los tomó por sorpresa esta decisión y se manifestaron al respecto.

“Tuvimos una reunión con los directores y nos contaron que el Ministerio se desentendía de esos contratos porque no estaba la firma del contratante que es el presidente del Comité Paralímpico y querían no hacer válidos los contratos”, dijo Nicolás Gómez al portal 'Diario As'.

Las voces de protesta no cesaron y otro de los que habló sobre el tema fue el pedalista Freddy Avila.“Lo único que nos dijeron para no correr la Vuelta era que tenían problemas administrativos y que no íbamos. A nosotros nos hicieron los contratos desde abril y se supone que nos tienen que pagar a fin de mes, pero la verdad no se han pronunciado ni han dicho nada al respecto”, expresó al ya cita medio.

Otras declaraciones:

“Nosotros seguimos preparándonos, pero no tenemos ninguna garantía, aparte nos quitaron las bicicletas después de la clásica a Anapoima, a unos les ha tocado con bicicletas prestadas, otros no han podido entrenar y ninguna respuesta al respecto nos han dado”. - Freddy Ávila

“Afecta demasiado en la preparación porque no tenemos bicicleta propia, usamos las bicicletas de los equipos que no son de nuestra propiedad, nos retiraron el material con el que entrenábamos y tuve que pedir prestada una por el momento. Además, e calendario queda incierto y las carreras también porque al estar con el equipo no podemos correr con otro por la licencia como equipo continental con el Ministerio del Deporte”. - Nicolás Gómez