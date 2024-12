Exjugador de Juventus, de 26 años, anunció su retiro del fútbol por un tumor cerebral

El italiano Simone Muratore, exjugador del Juventus Turín y del Atalanta, anunció su retirada del fútbol profesional a los 26 años debido a un tumor cerebral que le fue diagnosticado hace 3 años y que le impidió volver a los terrenos de juego.

La vida de Muratore, canterano de la 'Juve' que llegó a debutar en Liga de Campeones y Serie A con Maurizio Sarri, campeón incluso del 'Scudetto' en 2020, cambió radicalmente un 11 de diciembre de hace 3 años, cuando le fue diagnosticado un neurocitama en el ventrículo izquierdo, un tumor agresivo muy poco común en adultos que le obligó a empezar de cero.

Desde ese momento, la carrera futbolística del joven de 23 años terminó. Su último partido fue el 10 de octubre de 2021 con el Tondela portugués, en el que estaba cedido desde el Atalanta.

En un extenso comunicado, el ahora exjugador repasó su difícil situación y cómo, pese a haberlo intentado, no consiguió volver a jugar. Tuvo que volver a aprender a hablar, a escribir y a correr.

"Han pasado tres años desde aquel día, una noticia que surgió de la nada y cambió mi vida. Neurocitoma en el ventrículo izquierdo. Nunca he derramado una lágrima desde el día de la noticia hasta la noche antes de la operación, en la habitación con mi madre, cuando rompí a llorar como un niño, con el miedo de no volver a despertar, o al menos de despertar y no ser el mismo de antes", comenzó en Instagram.

"Fueron días, semanas, meses, años de sufrimiento. Tuve que volver a aprender a hablar correctamente, a andar, a correr, a escribir, a leer, a contar, fue como si volviera a ser un niño y tuviera que empezar de nuevo, desde el día cero", añadió.

"Hoy he puesto punto y final a mi carrera como jugador, intenté hasta el final volver, puse lágrimas y sudor en ello, pero ya no era el mismo de antes, me di cuenta de que de todas formas tenía la suerte de estar curado y de estar bien. Tuve la suerte de jugar con jugadores extraordinarios, sobresalientes, en el campo pero sobre todo fuera de él, y eso nadie me lo va a quitar nunca", comentó.

Ya superada la enfermedad, agradeció por lo vivido: "Estoy agradecido por todo lo que hice y conseguí dentro de ese rectángulo verde, junto a mis compañeros de equipo, que más tarde se convirtieron en mis amigos. Fueron años magníficos, el campo, el vestuario, la pasión... son cosas difíciles de explicar si no las vives en primera persona".

"Ante todo, doy las gracias a mi familia por haber estado siempre a mi lado. A Tommaso, mi pequeño, único y especial, que me ha dado fuerzas para seguir adelante, y por último a mis amigos. Doy las gracias al Juventus, al Atalanta y al Tondela por estar a mi lado. Aprendes a dar importancia a las cosas cuando estás a un paso de perderlas. La vida es un regalo maravilloso", sentenció.