¿Por qué se retirará Rigoberto Urán del ciclismo profesional?

El ciclista colombiano Rigoberto Urán sorprendió a todos este domingo al comunicar que esta será su última temporada a nivel profesional. De esta manera, les pone final a casi 20 años de carrera. A continuación, le contamos por qué el antioqueño tomó esta importante y compleja decisión.

Los encargados de dar a conocer la noticia fue el EF Education EasyPost, con una publicación en 'X', acompañada de una larga entrevista de una hora y 20 minutos. "Gracias Rigo, entrevista de retiro", se titula la charla del pedalista con una periodista de habla hispana.

Cómo no podía ser de otra manera, Urán comenzó por explicar por qué decidió ponerle fecha de para a su actividad como deportista de alto rendimiento. "Hay varias razones, la primera es la familia. Se pierden muchos momentos especiales con los hijos. Cuando uno es deportista uno cree que es como un pecado no hacerlo. Por ejemplo, estás en una reunión con los amigos y dices me voy porque mañana tengo que entrenar. Estás comiendo, no puedo comer tanto porque estoy pasado de kilos. Irte de vacaciones en diciembre y tener que llevarte la bici. La edad es otra causa, el rendimiento en las carreras ya me cuesta mucho hay una generación muy fuerte".

Rigoberto Urá, ciclista colombiano del EF Education EasyPost, en el Tour de Suiza Getty Images

Sin embargo, el 'escarabajo' fue más allá y se refirió a las palabras que mencionó hace unos días cuando dejó en claro el para el retirarse era como perder alguien cercano o un ser querido. "Nunca está listo para un duelo, ningún ser humano está preparado para la pérdida, es algo que hay que afrontar, pero es un tema que venimos hablando, no es una decisión que la tomé yo solo. Recordemos que Rigo tiene muchos equipos detrás, el Education, mi empresa y mi familia. Todos trabajando en conjunto para el mismo lado para saber cuál es el mejor momento de tomar esta decisión y creo que lo es ahora", añadió.

Por último, el colombiano insistió en no tomó esta decisión solo y hasta es consciente de que podrías tomar medidas drásticas para hacer más llevadera su vida después de dejar la bicicleta. "Incluso yo creo que más rato, tiempo después, necesitaremos de un psicólogo porque es una situación complicada, incluso cuando estoy en los descansos, mi esposa me dice váyase a entrenar para que no me canse tanto", concluyó 'Rigo'.

Palmarés de Rigoberto Urán hasta enero del 2024

2004

Vuelta del Porvenir de Colombia

2005

Vuelta del Porvenir de Colombia

2007

1 etapa de la Bicicleta Vasca26

1 etapa de la Vuelta a Suiza27

2.º en el Campeonato de Colombia Contrarreloj

2012

1 etapa de la Volta a Cataluña

Clasificación de los jóvenes del Giro de Italia

2.º en el Campeonato Olímpico en Ruta

Giro del Piemonte

2013

2.º en el Giro de Italia, más 1 etapa

2014

2.º en el Giro de Italia, más 1 etapa

2015

Campeonato de Colombia Contrarreloj

Gran Premio de Quebec

2017

2.º en el Tour de Francia, más 1 etapa

Milán-Turín

2018

1 etapa de la Colombia Oro y Paz

1 etapa del Tour de Eslovenia

2021

1 etapa de la Vuelta a Suiza

2022

1 etapa de la Vuelta a España