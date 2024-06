Remco Evenepoel dio una noticia que genera preocupación de cara al Tour de Francia

Se avecina el Tour de Francia y desde ya todos los candidatos están con expectativas de lo que puedan realizar desde el próximo 29 de junio. Sin embargo, las noticias no son positivas en los últimos días para Remco Evenepoel y es que el pedalista belga anunció, por medio de sus redes sociales, que no se encuentra bien de salud.

El hombre del Soudal Quick Step tenía dentro de su calendario, los campeonatos nacionales de Bélgica, donde defendía el maillot de campeón en la prueba de fondo, que consiguió la temporada anterior. Pero confirmó que no tomará la partida en esta competencia, que reunirá a los mejores pedalistas belgas.

"Estoy molesto por no estar en el Campeonato de Bélgica. Ganar la carrera el año pasado y vestir la famosa camiseta tricolor belga ha sido un gran honor para mí y hubiera sido un privilegio intentar defender la camiseta que tanto amo. Y aunque no estoy muy enfermo no podría correr al 100% de mis capacidades, que es lo que exige una carrera tan importante, y pensamos que es mejor que no corra riesgos tan cerca de la meta. Tour de Francia. ¡Les deseo a mis compañeros buena suerte en la carrera y espero que podamos mantener esa hermosa camiseta en el equipo!".

Remco Evenepoel, ciclista belga. Dario Belingheri/Getty Images

Esta enfermedad que se presenta a una semana del inicio de la 'Grande Boucle' empieza a generar preocupación por el estado de forma que tenga el corredor belga en la carrera de tres semanas. Recordemos que el corredor de 24 años terminó en la séptima posición, dejando dudas con su actuación en la alta montaña.

Publicidad

La temporada de Evenepoel también tiene un segundo lugar en la general de la París Niza y el título de la Vuelta al Algarve. Remco, además, tuvo que abandona la Vuelta al País Vasco por el grave accidente que sufrió donde también se vieron involucrados Primoz Roglic y Jonas Vingegaard.