Remco Evenepoel recibió una fuerte crítica por parte de Lance Armstrong, de cara al Tour de Francia

Por sus condiciones, Remco Evenepoel es visto como uno de los mejores ciclistas en la actualidad. Basta con ver su palmarés, en el que cuenta con un título de Vuelta a España y también ha sabido celebrar en Tour de Polonia, Lieja-Bastoña-Lieja, Clásica San Sebastián, Mundial de Ruta, Mundial de Contrarreloj, Nacional de Bélgica de Ruta y Nacional de Bélgica de Contrarreloj.

Así las cosas y consciente de su alto nivel, el corredor belga se la jugó y decidió que, en 2024, estará presente en el Tour de Francia por primera vez. Allí, se verá las caras con otros 'capos' como son Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y Primoz Roglic (Bora Hansgrohe). Razón por la que se espera una linda batalla en la carretera.

Las expectativas son altas, pero también hay quienes no están de acuerdo con que el belga esté al mismo nivel de esos grandes del pelotón. Es el caso del exciclista profesional Lance Armstrong. Y es que, en su podcast 'The Move', fue bastante duro con Remco Evenepoel, al que no ve ni por asomo acabar entre los 20 primeros de la clasificación general, lo que sería un duro golpe.

"En su primera participación en el Tour de Francia, él no estará en el podio. El Tour no es la Vuelta ni una dura carrera de tan solo un día, esto es una bestia diferente. Tadej Pogacar, Primoz Roglic y Jonas Vingegaard están en otro nivel. Siempre parece tener un mal día y eso no es posible en el Tour, quedará en el puesto número 30, como mucho", afirmó el excorredor estadounidense.

Remco Evenepoel durante la Crono de las Naciones. Getty Images

