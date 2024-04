Remco Evenepoel y la dura caída que le impidió ganar en la contrarreloj de la Vuelta al País Vasco

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) admitió su error en la caída que sufrió nada más empezar la contrarreloj inicial de la Itzulia, lo que le privó al campeón mundial de la modalidad de disputar la victoria.

En la crono de 10 kilómetros que tuvo Irún como escenario, Evenepoel perdió 11 segundos respecto al esloveno Primoz Roglic , un rival directo en la general, pero le ganó 4 al defensor del título, el danés Jonas Vingegaard.

"Simplemente me caí, la rueda se deslizó, todo pasó muy rápido. No creo que haya corrido demasiados riesgos, pero en 10 kilómetros quieres tomar las curvas lo más rápido posible. No es un error de dirección, tal vez simplemente me lancé demasiado en las curvas y por eso mi La rueda delantera patinó", explicó Evenepoel.

"Ya dije de antemano los aspectos técnicos de esta crono. No era demasiado peligrosa, no. Había otras opciones, pero yo no soy el diseñador del recorrido. Tú mismo tomas riesgos. Si te caes, es tu culpa. Fue mi culpa".

El campeón belga considera que "en una contrarreloj como esta, ganar es difícil si el máximo favorito no comete ningún error". "En la caída he perdido 13 segundos, pero antes de recuperar la velocidad inicial ya se te han ido 20".

"Esa es la diferencia entre ganar y perder. Habría sido posible ganar, pero eso es fácil decirlo en retrospectiva. No debería haber caído para ganar", dijo.

No obstante, Evenepoel se mostró "muy satisfecho con las sensaciones" y añadió que "podría haber agachado la cabeza y perder un minuto, pero adelanté a Sepp Kuss e hice una buena contrarreloj".

